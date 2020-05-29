Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rinoplastia

Ex-BBB Flayslane mostra curativo e revela que fez cirurgia plástica

Participante do 'BBB 20', na Globo, se submeteu a rinoplastia e exibiu o pós-cirúrgico nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 09:01

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 09:01

A ex-BB Flayslane se submete a rinoplastia, cirurgia plástica para correção do nariz
A ex-BB Flayslane se submete a rinoplastia, cirurgia plástica para correção do nariz Crédito: Reprodução/Instagram @flay
Flayslane surpreendeu os fãs na noite desta quinta (28) ao surgir em seu Instagram com um curativo no nariz. Por meio de vídeos, a ex-BBB revelou que decidiu se submeter a uma cirurgia plásticas em busca de uma aparência com a qual ela se sentisse melhor. 
"Esses dias fiquei sumida. Fiz uma rinoplastia. Fiz uma cirurgia. Dentro do Big Brother descobri que tinha uma carnezinha esponjosa no nariz, e que isso me atrapalhava um pouco para cantar", explicou. 

Veja Também

Simaria surpreende ao posar decotada no banheiro de mansão: "Gata"

Gretchen celebra 61 anos com post na web e fãs elogiam: "Poderosa"

Paolla Oliveira diz não ter pudor com nudez e quer papéis desafiadores

A ex-sister também disse que a vontade de mexer no nariz não era nova. "Fora isso, eu ainda tinha muita vontade de fazer rinoplastia, há tempos. Quando encontrei o médico que vi que era o melhor para mim, quando vi que não ia me colocar em risco e não ia colocar ninguém em risco, eu decidi fazer logo. Enquanto estou parada. Porque assim, quando voltarem os trabalhos eu não precisarei parar fazer isso. Eu ia ter que fazer isso devido a essa carnezinha que me atrapalhava na profissão de cantora", concluiu. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados