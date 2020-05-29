Ex-BBB Flayslane mostra curativo e revela que fez cirurgia plástica

A ex-sister também disse que a vontade de mexer no nariz não era nova. "Fora isso, eu ainda tinha muita vontade de fazer rinoplastia, há tempos. Quando encontrei o médico que vi que era o melhor para mim, quando vi que não ia me colocar em risco e não ia colocar ninguém em risco, eu decidi fazer logo. Enquanto estou parada. Porque assim, quando voltarem os trabalhos eu não precisarei parar fazer isso. Eu ia ter que fazer isso devido a essa carnezinha que me atrapalhava na profissão de cantora", concluiu.