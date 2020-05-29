Simaria surpreende ao posar decotada no banheiro de mansão: 'Gata'

Simaria decidiu posar à la Kardashian nesta quinta (28) no banheiro de sua mansão. No clique, que movimentou a web, a dupla de Simone surgiu decotadíssima e com pose sensual isolada em meio à pandemia do novo coronavírus.
"Certos tesouros existem apenas para aqueles que primeiro trilharam um novo caminho.' Boa noite família!", legendou a cantora.
Em pouco tempo, o post já tinha milhares de comentários. "Gata", disse um fã. Outro observou: "Que abundância! Linda demais". Vários fãs também pediram para serem notados e um deles chegou a escrever: "Sou muito seu seguidor, me nota, me segue".