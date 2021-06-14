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LGBTQIA+

Lucas Rangel assume namoro e fãs comparam namorado com Noah Centineo

Youtuber já estava namorando há sete meses

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:01
O youtuber Lucas Rangel assumiu namoro com Lucas Bley que vem sendo comparado ao ator Noah Centineo
O youtuber Lucas Rangel assumiu namoro com Lucas Bley que vem sendo comparado ao ator Noah Centineo Crédito: Instagram/lucasranngel
O youtuber e ator Lucas Rangel, 24, assumiu namoro com Lucas Bley neste domingo (13). "Feliz dia dos namorados nenê", começou, "Sete meses do seu lado e sinto como se fossem anos. Obrigado por ser o meu amor e minha paz, te amo para sempre."
No Twitter, a notícia de que ele estava namorando repercutiu e chegou a estar entre os assuntos mais comentados. "É isso, tô namorando. E ele é lindo demais", escreveu Rangel. Muitos internautas comentaram que acharam o namorado do youtuber parecido com o ator Noah Centineo, 25.
Bley passou a ser chamado pelos fãs e seguidores de Rangel como "Noah Centineo brasileiro". O ator respondeu os comentários dizendo: "Gente que raiva, eu também acho ele parecido com o Noah Centineo!".
Rangel também agradeceu por todo o apoio que recebeu dos fãs. "Estou muito feliz! Lendo tudo o que vocês estão me mandando e comentando! Sério, sempre tive tanto medo... E agora não preciso mais ter! Amo vocês", declarou o youtuber em outro tuíte.
Ele também brincou sobre os comentários que recebeu falando sobre ter demorado para assumir a relação. "O negócio não sou eu que sei esconder um namoro por sete meses, é vocês que dão um beijo na boca e já contam para a rua inteira", escreveu.
O youtuber ganhou fama através do Vine, e atualmente acumula mais de 10 milhões de inscritos em seu canal, que mantém desde 2014. Conhecido por suas trollagens e memes, Rangel tem cerca de 16,8 milhões de seguidores no Instagram.

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