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BBB 25

Quem saiu do BBB 25? Delma é eliminada; veja porcentagem de votos

Renata ficou em segundo lugar e garantiu mais alguns dias do Big Brother Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 08:10

Delma é eliminada no BBB 25 com uma boa distância de Renata, a segunda colocada
Delma é eliminada no BBB 25 com uma boa distância de Renata, a segunda colocada Crédito: Reprodução/Globoplay
Delma foi eliminada do BBB 25 nesta terça-feira, 15. Ela disputou a berlinda com seu genro, Guilherme, e com Renata, que enfrentava seu terceiro Paredão seguido. Delma teve 67,19% dos votos. Renata, a segunda colocada, teve 30,39% e Guilherme, 2,42%.
Na despedida, diante do genro emocionado, ela disse: "Levante a cabeça. Por amor, eu vim, aguentei e superei meus medos".
Após a eliminação, sobraram cinco participantes no reality. O prêmio atual do BBB 25 está em R$ 2.635.000,00

Como foi a formação do Paredão

Delma, Guilherme e Renata se enfrentam no Paredão no BBB 25
Delma, Guilherme e Renata se enfrentam no Paredão no BBB 25 Crédito: @bbb via X
Na formação do Paredão, na noite do último domingo, 13, Guilherme foi indicado pelo Líder João Pedro e Renata e Delma foram as mais votadas da casa. Renata teve quatro votos, enquanto Delma apenas um, de Renata.

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