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Manu Gavassi assume namoro com modelo Jullio Reis

Revelação deixou Bruna Marquezine contente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2021 às 16:40

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 16:40

Manu Gavassi posa ao lado do namorado, Jullio Reis
Manu Gavassi posa ao lado do namorado, Jullio Reis Crédito: Instagram/@manugavassi
A atriz e cantora Manu Gavassi, 28, assumiu o namoro com o modelo carioca Jullio Reis. A revelação foi feita por ambos em pleno Dia dos Namorados.
Em postagens simultâneas no Instagram, ambos se derreteram um pelo outro. "Nosso encontro é presente. Eu te amo tanto", escreveu Jullio. "Eu te amo", publicou Gavassi.
A cantora não assumia um relacionamento desde o término com Igor Carvalho, em julho de 2020. Foi dentro do Big Brother Brasil 20 (Globo) que ela pediu Carvalho em namoro, mas não durou mais do que três meses essa união fora da casa.
Melhor amiga de Gavassi, a atriz Bruna Marquezine, 25, que também namora atualmente Enzo Celulari, 23, comparou o novo casal a um bem famoso da ficção.
"Rio e Tokyo", escreveu ela, atual contratada da Netflix, sobre os personagens dos atores Miguel Herrán e Úrsula Corberó na produção espanhola "La Casa de Papel".
Na sequência, falou sobre o sentimento de ver a amiga feliz. "Os humilhados serão exaltados. A vitória é sempre do povo de Deus. Ela merece! Ela merece!", brincou.
Finalista do BBB 20 ao lado de Manu e Thelminha, Rafa Kalimann, 28, disse que "ainda não estava preparada" para esse momento, mas depois desejou felicidades ao casal.

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