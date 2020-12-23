E-commerce de acessórios, colab com Manu Gavassi, coloração vegana e mais

Fernanda assina a coleção Bubblegum Crédito: Thiago Bomfim

Um e-commerce de acessórios e uma coleção de brincos. Tudo novinho em folha! A colunista de moda da Revista.ag, Fernanda Trindade, está fechando o ano com a realização de dois sonhos, um site que também é uma loja virtual de acessórios, agarimpeiramood.com.br , e uma coleção de brincos assinada por ela.

"Estou muito feliz porque já queria realizar esse sonho há algum tempo. Além de ser um site e um e-commerce, a pessoa vai poder marcar um horário comigo, pra eu montar looks com as peças que ela comprou, como uma personal shopper", explicou Fernanda que também vende outras marcas de acessórios em @agarimpeira.

Brinco da coleção Bubblegum, criada por Fernanda trindade Crédito: Thiago Bomfim

A coleção de brincos se chama Bubblegum, e foi criada por Fernanda a partir de botões que ela comprou durante uma viagem que fez. "Estou muito feliz com o resultado. Me inspirei muito no que gosto quando vou comprar acessórios pra mim. As peças são modernas, coloridas, bem a cara do verão".

O Boticário e Manu Gavassi fazem uma colab para o verão Crédito: Divulgação/OBoticário

Alerta tendência!

A novidade – que esbanja criatividade e praticidade – traz produtos coloridos e hiper pigmentados para looks repletos de personalidade

As cores têm sido a tendência da vez em diversos segmentos e não à toa conquistou o mundo da maquiagem. Foi pensando nisso que o Boticário convidou a artista, influenciadora e queridinha da internet, Manu Gavassi, para assinar e participar do processo de criação de uma linha de Intense, trazendo muitas cores e originalidade para os produtos – a cara dela e da marca.

A linha Intense by Manu Gavassi é completamente moderna e divertida, e apresenta treze novos produtos com 16 cores diferentes! Além de serem supercoloridos e altamente pigmentados, as embalagens também são modernas e personalizadas.

“Depois de um tempo “isolada do mundo” comecei a valorizar muito mais coisas que antes passavam meio despercebidas: o verde da grama, o azul do céu, o rosa das flores, o amarelo do sol... Acredito muito no poder das cores, como uma forma de autoestima e de mudar o nosso astral, então, essa parceria é muito próxima do meu coração”, conta Manu.

Os produtos são bem coloridos e altamente pigmentados Crédito: Divulgação/OBoticário

Da escolha das cores aos nomes dos produtos, Manu participou de todo o processo de cocriação com a marca. O resultado é uma coleção completa com lápis duo, sombras, esmaltes e delineadores que abusam de uma paleta de cores bem diversa.

A coleção Celebrate conta com vestidos em renda, croppeds em diversos modelos, saias e blusas Crédito: Divulgação/Liebe

Pra ser feliz e celebrar

A Liebe Lingerie acaba de lançar duas coleções para celebrar esse momento de festas. Com essência festiva, as peças, em tecidos diferenciados, modelagens exclusivas e muita informação de moda - tanto em lingerie quanto em outerwear - são ótimas opções para os looks de Natal e Ano Novo.

A coleção Happy traz leveza em bodies de manga morcego, frente única e vestidos em laise trabalhada Crédito: Divulgação/Liebe

A coleção Happy traz leveza em bodies de manga morcego, frente única e vestidos em laise trabalhada, que remetem à trama de uma renda, além de saias, perfeitos para as festividades. Já a Celebrate chega com fluidez e delicadeza em itens outerwear para usar na praia, campo, ou cidades. Vestidos em renda, croppeds em diversos modelos, saias e blusas estão entre as novidades.

O Puriance Ultimate é o queridinho das peles oleosas e acneicas Crédito: Divulgação/Profuse

Gel renovador para peles oleosas e acneicas

Quem sofre de pele oleosa está sempre à procura de um produto que resolva o problema de uma vez por todas. Para dar um ultimato na oleosidade, a Profuse acaba de lançar o Puriance Ultimate, com nova fórmula. O gel renovador age em três funções: antioleosidade, esfoliante enzimático e também pode ser usado como primer.

A nova fórmula possui um complexo antioleosidade e renovador composto por ácido salicílico duoencapsulado, zinco e proteases ativas. Os ativos garantem desobstrução e redução do tamanho dos poros, controle imediato e duradouro da oleosidade e absorção do sebo sem ressecar. Também tem ação antibacteriana que ajuda a prevenir o surgimento de cravos e espinhas e esfoliação enzimática, que promove a renovação celular para uma pele com textura e tom uniforme.

E ainda conta avenantramidas, arnica e alecrim, ativos consagrados por suas propriedades anti-inflamatórias e calmantes.

O pó compacto FPS 50 da marca está disponível em 5 tonalidades diferentes e uma versão translúcida Crédito: Divulgação/Adcos

Pó protetor com ácido hialurônico

O protetor solar Pó Compacto FPS 50 já é um conhecido de todas as amantes do skincare. Só que agora a Adcos aprimorou a sua fórmula com ácido hialurônico, mantendo a pele hidratada e reforçando a sua barreira natural. Ele protege dos raios UVA, UVB, infravermelho e luz visível com alto fator de proteção solar. Também é resistente à água e ao suor. Composto 100% de filtros minerais ele está disponível em 5 tonalidades diferentes e uma versão translúcida.

O ácido Hialurônico adicionado à fórmula proporciona alta hidratação, imediata e em longo prazo, além de potencializar o tratamento antienvelhecimento e reduzir rugas e linhas de expressão através do preenchimento por hidratação. Ele contém ainda uma associação de sílicas e partículas antibrilho, responsáveis por proporcionar à pele efeito mate e controle de oleosidade.

A coloração a marca é a primeira tom sobre tom com selo Vegan, embalagem reciclável e fórmula com inovador agente alcalinizante Crédito: Divulgação/Alfaparf

Marca italiana lança coloração vegana

A Alfaparf Milano, multinacional italiana de cosméticos capilares, lança para o mercado de beleza sua nova linha Color Wear, totalmente reformulada e agora com fórmula vegana, sem ingredientes de origem e derivação animal. A já reconhecida coloração tom sobre tom está de cara nova e tem em sua base a tecnologia patenteada em arginina, um aminoácido que é um inovador agente alcalinizante de origem 100% natural obtido a partir de açúcares vegetais. A arginina tem o poder de substituir os agentes químicos mais utilizados e difundidos do mercado: a amônia e MEA.

A arginina deixa as cutículas muito mais definidas e com 62% de erosão cuticular. O MEA deixa-as desgastadas e erodidas. Essa comparação foi feita após repetidas aplicações e análises minuciosas. A linha Color Wear tem um total de 46 nuances, sendo que cinco novas cores foram elaboradas para este lançamento.