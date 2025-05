Novidade

Cantora Mariana Coelho lança novo single de seu primeiro álbum autoral

Capixaba ex-The Voice Brasil revela o primeiro capítulo do aguardado álbum autoral “Ecos do Desejo”, previsto para o segundo semestre de 2025

Publicado em 26 de maio de 2025 às 15:34

Mariana Coelho lança novo single "Bem Bem"

"Vivendo intensamente de verdade, casei de vez com a liberdade". É com esse verso que a cantora capixaba Mariana Coelho dá o pontapé em uma nova fase da carreira. Nesta segunda-feira (26), ela lança a faixa "Bem Bem", o primeiro capítulo do aguardado álbum autoral “Ecos do Desejo”, previsto para o segundo semestre de 2025. >

Com produção musical de Signobeat e direção vocal de Fred Nery, do grupo Macucos, a canção marca o amadurecimento artístico de Mariana, que ficou conhecida nacionalmente após participar do The Voice Brasil em 2017, aos 17 anos.>

"Podem esperar novidade, mudança, transformação. ‘Ecos do Desejo’ é o início de um novo ciclo. É o meu primeiro álbum, e com ele apresento a Mariana de 25 anos - inteira, consciente e pronta para contar suas histórias com mais verdade" Mariana Coelho

A composição de "Bem Bem" é uma parceria entre Mariana e Bella Mattar, com quem também assina a faixa "Sem Caô". A colaboração acontece sob o selo da VVS Studio Records, estúdio de Vila Velha onde a artista tem criado e gravado praticamente todo o novo projeto.>

Mariana Coelho lança novo single "Bem Bem"

"É viver o melhor dos dois mundos. Sou apaixonada pela minha cidade. Poder pegar a bike, ir pela orla e logo depois estar no estúdio é um privilégio. Estar presente em todas as etapas torna tudo mais leve, mais real, mais meu", diz a cantora, que acompanhou de perto o processo de produção.>

O processo criativo de “Bem Bem”

A música nasceu em 2023. Durante uma noite de criação, a artista compartilhou com Bella o desejo de escrever sobre transformações pessoais, novos caminhos e a liberdade de viver com autenticidade - o resultado é uma faixa que traduz esse momento de virada.>

"‘Bem Bem’ representa exatamente o que eu estava sentindo naquele momento. A liberdade de ser quem se é, sem culpa. Uma liberdade leve, dançante, mas com emoção", conta.>

Mariana Coelho lança novo single "Bem Bem"

A música também carrega influências do pop internacional e aposta em atmosferas que evocam o calor de um fim de tarde e o frescor de um novo começo.>

Trajetória e amadurecimento

Desde que encantou jurados e público no time de Lulu Santos, Mariana vem construindo uma carreira sólida, com colaborações com nomes como Rick Bonadio, Zeider Pires (Planta e Raiz) e participação no Rock in Rio 2019. Agora, embarca em uma jornada independente, mais autoral e conectada com suas vivências.>

"Tudo que vivi até aqui me permitiu ser quem sou hoje. ‘Ecos do Desejo’ é uma versão de mim que sempre existiu, mas que só agora consigo enxergar com clareza", conclui.>

