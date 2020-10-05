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Beleza

Lucas Lucco tentou desfazer harmonização facial após insatisfação com resultado

Cantor disse ao Fantástico, neste domingo (4), que se arrependeu do procedimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 15:09

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:09

O cantor Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
Lucas Lucco, 29, se tornou um dos assuntos mais comentados na internet após sua participação no Fantástico (Globo) na noite deste domingo (4). Isso porque em entrevista ao programa o cantor afirmou que se arrepende de ter realizado harmonização facial.
Em agosto do ano passado, quando o artista fez o procedimento, ele já chamou a atenção de internautas e fãs. Mas só agora, após um ano, o ator afirmou que não é feliz com o resultado. "Você se olha e simplesmente não consegue enxergar seus traços. Isso é muito ruim. Abala muito a nossa autoestima e eu não gosto nem de olhar para as minhas fotos do noivado" disse ele.
Lucco contou que a decisão de realizar a harmonização não foi planejada. Ele foi pego de surpresa por uma profissional da área de saúde. "A dentista sugeriu me deixar mais com cara de bad boy, mais masculino, e colocar um pouco de colágeno para deixar o maxilar mais projetado. Eu pensei: 'Estou aqui na cadeira já, vai ficar chato sair'. Ia criar toda uma situação, então concordei".
A reportagem do Fantástico abordou a questão da pressão estética entre os homens, e também mostrou outro famoso que realizou harmonização facial para comentar sobre o tema, o DJ Alok, 29, que, diferentemente de Lucas Lucco, ficou feliz com o procedimento.

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O arrependimento do cantor o levou a passar por um processo de reversão da harmonização. "Mesmo assim tenho a sensação de que não estou parecido comigo mesmo", disse. "Se não tiver alinhado com o que quer, pode ser que não dê bom", completou Lucco.
Atualmente Lucas Lucco vive uma fase boa da vida pessoal. Ele e esposa Lorena Carvallho, 27, estão esperando o primeiro filho. O anuncio foi feito em setembro e no último sábado (3) o casal realizou um chá revelação para amigos e familiares.

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