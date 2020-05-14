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Kate Moss se isola com cabeleireiro e causa inveja em celebridades, diz site

Modelo britânica está em quarentena no Reino Unido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 10:25

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 10:25

A modelo britânica Kate Moss
A modelo britânica Kate Moss Crédito: Reprodução/Instagram
A situação no Reino Unido por causa da pandemia do novo coronavírus continua alarmante: por lá, são mais de 230 mil casos confirmados e 33 mil mortes. O país figura em segundo lugar com o número de mortes, atrás apenas dos Estados Unidos.
E em um momento em que ninguém pode sair de casa, a modelo britânica Kate Moss, 46, parece ter tido sorte. De acordo com o site Irish Mirror, ela está isolada na mesma cada que um cabeleireiro amigo pessoal. E isso tem causado uma certa inveja de outras celebridades.
O país está rodeado de bloqueios, assim como o Brasil, e não há como se deslocar até salões de beleza, por exemplo. Kate e James Brown, o amigo cabeleireiro, decidiram consolidar sua longa amizade justamente durante a pandemia. Na mesma casa ainda estão o namorado de Kate, o Conde Nikolai von Bismarck, 33, sua filha Lila Grace, 17, e a meia-irmã Lottie, 22.

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"É uma vantagem adicional que James seja cabeleireiro e tenha podido dar uma mãozinha quando se trata de raízes crescidas e cabelos fora de controle", disse uma fonte ao Mail Online.
A meia-irmã de Kate, Lottie, consegue desfrutar dos trabalhos em casa e inclusive teve o cabelo tingido de loiro para rosa.

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