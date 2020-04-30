Revista Sexy cancela edição de abril por causa da pandemia da Covid-19

Modelo Monara Queiroga será capa da Revista Sexy em maio Crédito: Samuel Melim / Ag. Luxxus

A Revista Sexy anunciou o cancelamento da edição de abril da publicação por causa da imposição da quarentena, que visa impedir a propagação do novo coronavírus. A modelo Monara Queiroga, que seria a capa da edição do mês, só aparecerá na revista em ensaio no mês de maio.

"Infelizmente, a luta contra o vírus é global e cada um tem que fazer a sua parte. Fui informada pelo meu assessor quanto aos problemas logísticos causados pela quarentena e, em comum acordo, decidimos pela publicação no mês de maio", disse a modelo.

O ensaio foi realizado em março, antes de os órgãos competentes detectarem a pandemia da Covid-19. Foi feito em uma praia de Florianópolis pelo fotógrafo Samuel Melim. "O ensaio está maravilhoso, vocês não perdem por esperar. Foi um desafio clicar em um local público, mas a adrenalina me motivou. As fotos estão bem ousadas e não escondi nadinha", revela a modelo.