Projeto de lei tenta socorrer editoras e livrarias em meio à crise do coronavírus

Editoras e livrarias poderiam, por exemplo, oferecer seus estoques como garantia para os empréstimos sugeridos na PL Crédito: Sedu/ Divulgação

Um projeto de lei (PL 2148/2020) apresentado nesta quinta (23), pelo senador Jean Paul Prates (PT/RN), tenta alterar a política nacional do livro para socorrer editoras em meio à crise do coronavírus.

As medidas anunciadas pelo PL atendem aos pedidos que editores independentes e entidades do livro têm feito, em cartas abertas e reuniões, ao Ministério da Economia e ao BNDES, por exemplo.

O projeto altera o artigo 7º da política nacional do livro, que determina, de forma vaga, que o Executivo deve criar formas de financiamento para o meio editorial, com linhas de crédito específicas.

O PL quer alterar esse artigo para incluir diversas especificidades. Se for aprovado, bancos e agências de fomento pública deverão oferecer crédito a empresas da cadeia editorial a juros abaixo dos praticados pelo mercado, prazo para começar a pagar enquanto durar o estado de calamidade e financiamentos de baixo valor, de menos de R$ 10 mil, entre outras medidas.