Renata Kuerten deve se casar apenas no cartório este ano por causa de pandemia

A modelo Renata Kuerten com Alberto Senna Crédito: Instagram/@renatakuerten

O casamento de Renata Kuerten, 31, estava programado para acontecer ainda em 2020, após anos da apresentadora "enrolando o marido" Alberto Senna, como ela mesma brinca. No entanto, a cerimônia deve ser adiada em mais um ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

"A gente ia fazer em outubro. Tinha pensado em setembro, por ser meu aniversário, mas vamos fazer dez anos de namoro em outubro", contou Kuerten em coletiva virtual com a imprensa nesta quarta-feira (29).

Ela revelou que planejava casar-se no cartório no mês de outubro, e fazer uma festa só para a família no final do ano, em um parque de pesca Braço do Norte (Santa Catarina). Inclusive, os convites já estavam sendo providenciados.

"Já pensei em tudo. [...] Seria um casamento bem 'roots'. Lá é tudo de madeira, grama... As pessoas ficam ao ar livre e é bem bonito. E pensamos em contratar uma dupla sertaneja", contou. "Essa seria a festa da família, esse ano. Mas agora, com essa situação toda, temos que dar prioridade para a saúde e segurança. E muitos lugares da minha cidade acabaram fechando para se prevenir".

Apesar das previsões de que a pandemia esteja contida até o final de 2020, Kuerten afirma que não terá tempo hábil para planejar a festa, e por isso ela deverá acontecer apenas em 2021. O casamento no civil está mantido para este ano, "com certeza", diz ela.

Antes disso, Kuerten estará no ar tratando do assunto na 2ª temporada de "Um Show de Noiva", programa que ela protagoniza para o canal E!, que estreia 7 de maio, às 22h. Nos dez novos episódios (cada um focado em uma noiva), a apresentadora Kuerten e a expert em casamentos Constance Zahn ajudam noivas a encontrarem o vestido perfeito para subirem ao altar, ressaltando a "beleza de cada uma", independente de padrões de beleza.

"Antes eu era muito leiga no assunto", lembra Kuerten, que conta que aprendeu muito sobre tecidos, cortes e até personalidade com a expert.