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É o amor

Luana Piovani ganha 'pedido de casamento' virtual do namorado

Seguidores querem que ela aceite a proposta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 09:59

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 09:59

Luana Piovani e o jogador de basquete Ofek Malka
Luana Piovani e o jogador de basquete Ofek Malka Crédito: Reprodução do Instagram
Luana Piovani, 43, publicou nesta quarta-feira (22) uma foto em que aparece de biquíni no Instagram. Entre os mais de 400 comentários, um chamou a atenção. O namorado da atriz e apresentadora, o jogador de basquete Ofek Malka, postou o emoji de um anel de noivado seguido de um ponto de interrogação.
Para os fãs de Piovani, a mensagem é um pedido de casamento, o que já gerou repercussão nas redes sociais. "Que querido. Aceita, Luana", comentou uma seguidora dela. "Apaixonada por vocês", escreveu outra internauta.
Até a conclusão deste texto, a atriz ainda não tinha se pronunciado sobre o assunto.
Ofek Malka publica emoji de anel de noivado e interrogação em foto de Luana Piovani
Ofek Malka publica emoji de anel de noivado e interrogação em foto de Luana Piovani Crédito: Instagram/luapio
Longe do namorado que mora em Israel, Piovani, que vive em Portugal com os três filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência. "Tem uma semana que fiz sexo virtual. Achei péssimo, uma bosta. Preciso de toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando.. A gente trabalha com imagem", afirmou.

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A atriz foi vista com o jogador, que é 20 anos mais novo que ela, pela primeira vez em julho de 2019, quatro meses após o anúncio do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Sempre trocando farpas nas redes sociais, Piovani e Scooby continuam se desentendendo na web.

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