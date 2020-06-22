Justin Bieber se pronuncia após acusações de estupro: 'Impossível'

"Rumores são rumores, mas abuso sexual é algo que levo a sério. Eu queria falar imediatamente, mas por respeito a tantas vítimas que lidam com essas questões diariamente, eu queria ter certeza de reunir os fatos antes de fazer qualquer declaração", começou o cantor, que fez uma série de tuítes para explicar sua versão.

O cantor ainda esclareceu que não ficou no hotel indicado: "Todas as alegações de abuso sexual devem ser levadas muito a sério e é por isso que minha resposta foi necessária. No entanto, essa história é factualmente impossível e é por isso que vou trabalhar com o twitter e as autoridades para tomar medidas legais".