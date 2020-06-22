Justin Bieber se pronuncia após acusações de estupro: 'Impossível'

Justin Bieber foi até a web para negar as acusações de estupro que recebeu nos últimos dias. Por meio de seu perfil do Twitter, o astro esclareceu a história por trás da polêmica do abuso sexual denunciado por uma mulher chamada Danielle. Os episódios teriam acontecido em março de 2014, quando o cantor estava em Houston, nos Estados Unidos, com a então namorada, Selena Gomez.
"Rumores são rumores, mas abuso sexual é algo que levo a sério. Eu queria falar imediatamente, mas por respeito a tantas vítimas que lidam com essas questões diariamente, eu queria ter certeza de reunir os fatos antes de fazer qualquer declaração", começou o cantor, que fez uma série de tuítes para explicar sua versão.
"Normalmente não falo sobre coisas, pois lidei com acusações aleatórias durante toda a minha carreira, mas depois de conversar com minha esposa e equipe, decidi falar sobre um assunto hoje à noite", explicou ele, que é casado com Hailey Baldwin. Em seguida, continuou: "Nas últimas 24 horas, apareceu um novo Twitter que contava uma história minha envolvida com abuso sexual em 9 de março de 2014 em Austin, Texas, no hotel Four Seasons. Eu quero ser claro. Não há verdade nesta história. De fato, como mostrarei em breve, nunca estive presente naquele local".
O cantor ainda esclareceu que não ficou no hotel indicado: "Todas as alegações de abuso sexual devem ser levadas muito a sério e é por isso que minha resposta foi necessária. No entanto, essa história é factualmente impossível e é por isso que vou trabalhar com o twitter e as autoridades para tomar medidas legais".