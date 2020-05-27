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Justin Bieber e Hailey querem processar cirurgião que indicou plásticas da modelo

Daniel Barrett elencou todos os procedimentos e irritou casal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 10:49

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 10:49

O cantor Justin Bieber e a esposa, Hailey Bieber
O cantor Justin Bieber e a esposa, Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
O casal Justin Bieber e Hailey Baldwin ameaça processar um cirurgião plástico de nome Daniel Barrett que elencou, por meio do aplicativo TikTok, uma série de procedimentos estéticos que teriam sido feitos pela modelo de 23 anos.
O cirurgião pegou fotos da modelo em idades diferentes. Nelas, apontava ao público procedimentos como mudança de nariz, preenchimentos de lábio e de queixo.
Bieber e Hailey querem que ele retire o vídeo do ar em até 24h para que o processo não dê prosseguimento. Representantes do casal disseram ao TMZ que o processo seria baseado em diversas violações presentes no vídeo, como "deturpação, difamação calúnia, falso pressuposto, violação dos direitos de publicidade e violação de direitos autorais".
O cirurgião também utilizou a letra da música "Sorry" de Bieber na legenda, o que irritou ainda mais o músico. O casal também pede uma retratação por causa do ocorrido.
Em entrevista ao TMZ, o cirurgião afirma que não vai apagar o vídeo e que a ameaça de processo é uma loucura.

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O casal Justin Bieber e Hailey Bieber resolveu criar uma distração aos fãs nessa quarentena. Eles lançaram o seu próprio reality show no Facebook Watch. Nos vídeos, eles mostram um pouco de sua intimidade.
Desde o começo de maio está no ar "The Biebers on Watch". Além de gravar momentos dos dois em casa, os artistas ainda farão conversas e hangouts com amigos e familiares. Serão 12 episódios lançados às segunda, quartas e sextas, que ficarão disponíveis na página de Justin Bieber no Facebook.

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