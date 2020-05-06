Justin e Hailey Bieber lançam reality show para abrir o coração

O cantor Justin Bieber e a esposa, Hailey Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber

O casal Justin Bieber, 26, e Hailey Bieber, 23, resolveram criar uma distração aos fãs nessa quarentena. Eles lançaram o seu próprio reality show no Facebook Watch. Nos vídeos, eles mostram um pouco de sua intimidade.

Desde segunda-feria (4) está no ar "The Biebers on Watch". Além de gravar momentos dos dois em casa, os artistas ainda farão conversas e hangouts com amigos e familiares. Serão 12 episódios lançados às segunda, quartas e sextas, que ficarão disponíveis na página de Justin Bieber no Facebook (facebook.com/justinbieber).

A série está sendo filmada usando câmeras GoPro posicionadas em torno da casa dos Biebers no Canadá, e também inclui trechos de vídeos captados pelo casal.

No episódio de estréia, o casal pega um barco no lago próximo à propriedade de Bieber e abrem o corações sobre os altos e baixos de sua relação.

Quando Hailey pergunta a Justin qual é a coisa mais difícil de se casar, ele diz: "Há muitas coisas em que preciso trabalhar, perdão, ciúmes, inseguranças [que] eu nem percebi que tinha até escolher. passar minha vida com você", afirma o cantor.

Bieber e Hailey se casaram em setembro do ano passado. A cerimônia ocorreu um ano depois do casamento no papel, em Nova York. Porém, ambos queriam fazer algo mais perto de suas famílias e com festa. Entre os convidados estavam a modelo Ireland Baldwin, o empresário Scooter Braun e a socialite Kendall Jenner.

O casamento demorou a acontecer também por conta da depressão de Bieber, que trata da doença. O cantor tem mudado a sua postura de alguns anos para cá e vem se mostrando cada vez mais religioso.

No último dia 25 de setembro, a modelo participou de uma despedida de solteira com Jenner.