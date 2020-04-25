Justin Bieber escuta nova música de Ludmilla e compartilha nas redes sociais

Justin Bieber compartilhou a música "Amor difícil" de Ludmilla Crédito: Reprodução

O cantor canadense Justin Bieber, 26, surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar em suas redes sociais nesta sexta (24), a nova música "Amor difícil" da cantora Ludmilla, 25.

Bieber publicou uma imagem da tela do seu celular escutando a canção da brasileira, que faz parte do novo EP de pagode da Ludmilla, "Numanice", com seis músicas -quatro inéditas autorais e duas regravações.

Ainda hoje, Ludmilla faz aniversário e como forma de comemoração, a cantora vai fazer uma live (transmissão ao vivo) em seu Instagram para cantar as músicas do novo projeto.

Antes de acabar 2019, Ludmilla, já tinha revelado o novo projeto para os fãs. Segundo a assessoria da cantora, o trabalho foi um pedido recorrente do público nas redes sociais da cantora.

Na época, a carioca contou como estava o processo de produção do EP. "Está ficando um pagodinho gostoso. Consegui inserir minha influência da infância nesse EP. Cresci ouvindo pagode e samba, minha família não nega uma roda de Samba. É de coração para meus fãs, que pediram tanto, e para todos que me acompanham", disse.