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Justin Bieber escuta nova música de Ludmilla e compartilha nas redes sociais

Cantora completa 25 anos nesta sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 19:15

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 19:15

Justin Bieber compartilhou a música
Justin Bieber compartilhou a música "Amor difícil" de Ludmilla Crédito: Reprodução
O cantor canadense Justin Bieber, 26, surpreendeu os fãs brasileiros ao compartilhar em suas redes sociais nesta sexta (24), a nova música "Amor difícil" da cantora Ludmilla, 25.
Bieber publicou uma imagem da tela do seu celular escutando a canção da brasileira, que faz parte do novo EP de pagode da Ludmilla, "Numanice", com seis músicas -quatro inéditas autorais e duas regravações.
Ainda hoje, Ludmilla faz aniversário e como forma de comemoração, a cantora vai fazer uma live (transmissão ao vivo) em seu Instagram para cantar as músicas do novo projeto.

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Antes de acabar 2019, Ludmilla, já tinha revelado o novo projeto para os fãs. Segundo a assessoria da cantora, o trabalho foi um pedido recorrente do público nas redes sociais da cantora.
Na época, a carioca contou como estava o processo de produção do EP. "Está ficando um pagodinho gostoso. Consegui inserir minha influência da infância nesse EP. Cresci ouvindo pagode e samba, minha família não nega uma roda de Samba. É de coração para meus fãs, que pediram tanto, e para todos que me acompanham", disse.
Com amizades internacionais, Ludmilla também foi notada pela rapper norte-americana Cardi B, outra artista internacional que provou ser uma grande fã de música brasileira. Recentemente Cardi B chocou internautas ao cantar uma música de Zezé di Camargo & Luciano.

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