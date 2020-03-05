Foto: Justin Bieber surge só de cueca e exibe corpão tatuado

Justin Bieber revolucionou a web ao postar uma foto em que está só de cueca nesta quarta-feira (4), mostrando todo seu corpão tatuado. No clique, ele usa o underwear com o nome "Dave" estampado para fazer propaganda da série que estreia no canal por assinatura FFX.
"Dave estreia hoje, então estou usando minha cueca Dave. Assistindo hoje à noite", legendou o bonitão, marcando o rapper e comediante norte-americano Dave Burd, mais conhecido como Lil Dicky, que estrela a produção de humor.
No último mês, Justin lançou seu quinto álbum de estúdio, "Changes", após um ano sabático. É o primeiro álbum do cantor desde que ele se casou com Hailey e se converteu ao cristianismo.