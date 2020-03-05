Foto: Justin Bieber surge só de cueca e exibe corpão tatuado

"Dave estreia hoje, então estou usando minha cueca Dave. Assistindo hoje à noite", legendou o bonitão, marcando o rapper e comediante norte-americano Dave Burd, mais conhecido como Lil Dicky, que estrela a produção de humor.

No último mês, Justin lançou seu quinto álbum de estúdio, "Changes", após um ano sabático. É o primeiro álbum do cantor desde que ele se casou com Hailey e se converteu ao cristianismo.