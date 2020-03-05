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Foto: Justin Bieber surge só de cueca e exibe corpão tatuado

Marido de Hailey Bieber fez propaganda do lançamento de série do rapper e comediante Lil Dicky

Publicado em 05 de Março de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 09:21
O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Justin Bieber revolucionou a web ao postar uma foto em que está só de cueca nesta quarta-feira (4), mostrando todo seu corpão tatuado. No clique, ele usa o underwear com o nome "Dave" estampado para fazer propaganda da série que estreia no canal por assinatura FFX. 
"Dave estreia hoje, então estou usando minha cueca Dave. Assistindo hoje à noite", legendou o bonitão, marcando o rapper e comediante norte-americano Dave Burd, mais conhecido como Lil Dicky, que estrela a produção de humor. 

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No último mês, Justin lançou seu quinto álbum de estúdio, "Changes", após um ano sabático. É o primeiro álbum do cantor desde que ele se casou com Hailey e se converteu ao cristianismo. 

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