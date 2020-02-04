Vídeo: Justin Bieber entrega vício em drogas: 'Estava morrendo'

Justin Bieber decidiu que era hora de abrir o jogo na web sobre os rumores de sua dependência química. Em um desabafo emocionante, o cantor revelou que começou a fumar maconha aos 13 anos e que já usou outros tóxicos sintéticos, como ecstasy, cogumelos e lean - bebida que mistura codeína, bala, refrigerantes e, às vezes, opiáceos. "As pessoas não sabem o quanto isso ficou sério. Eu estava morrendo", disse o marido de Hailey Bieber.
"As pessoas não têm ideia do quanto isso ficou sério", reiterou o astro, ao falar que por diversas vezes seus seguranças checavam o pulso para ver se ele ainda estava vivo.
"Basicamente disse a mim mesmo 'Deus, se você for real, me ajude a passar por essa fase, a parar com essas pílulas, essas coisas. E se você fizer isso, eu faço o resto do trabalho", entregou, completando:"Aí eu deixei as pílulas, mas nunca enfrentei a origem de tudo isso, então eu voltei (ao vício) como acontece com muita gente".