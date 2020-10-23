Justiça revoga decisão que penhorava contas de Giovanna Antonelli para pagar dívidas

Giovanna Antonelli Crédito: Victor Pollak/Globo

A Justiça revogou nesta quinta-feira (22) a decisão que determinava a penhora de R$ 8.243,32 das contas da atriz Giovanna Antonelli, 44, para pagar dívida decorrente de uma ação de 2015 e que ela chegou a ganhar em primeira instância, mas perdeu nas duas instâncias seguintes.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, a intimação para que Giovanna Antonelli fizesse o pagamento da dívida foi feita em nome de um advogado que não a representa mais, o que o juiz entendeu que pode ter prejudicado a intimação da atriz a respeito do cumprimento da sentença.

A dívida em questão diz respeito aos honorários advocatícios a que ela foi condenada a pagar à empresa SPE 23 Global Prêmio, de quem havia comprado um apartamento. A atriz acabou desistindo do negócio e foi à Justiça cobrar a devolução de 90% dos valores pagos, mas perdeu.

Com a revogação da penhora, o atual advogado da artista deverá ser notificado e ela terá um prazo para fazer esse pagamento. Caso não seja cumprido, a Justiça poderá novamente decidir pelo bloqueio de suas contas.

Procurada, a assessoria da atriz afirmou que "a penhora somente ocorreu face ao erro do cartório da 3ª Vara Cível de Itaboraí que endereçou a publicação em nome de advogado errado, gerando todos esses chatos equívocos". A assessoria afirma ainda que já esclareceu o problema com o juiz responsável.

A atriz relatou em suas redes sociais um outro perrengue nesta quinta-feira. Segundo ela, seu celular foi clonado e tem alguém mandando mensagens se passando por ela. "Cada dia um de nós vira estatística. Se eu tiver te convidando para uma festa, mudando de numero ou te pedindo dinheiro não sou eu", afirmou.