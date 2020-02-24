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Fora da folia

Giovanna Antonelli diz que levá-la ao Carnaval é caro e difícil

De acordo com Fábia Oliveira, era para Giovanna marcar presença vip até 2h do último domingo (23) em um camarote da Sapucaí. Porém, segundo a coluna, os donos do espaço reavaliaram os valores pedidos por parte da equipe da atriz, e o acordo não saiu

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 19:13
Fora da folia, Giovanna Antonelli diz que levá-la ao Carnaval é caro e difícil Crédito: Instagram
A atriz Giovanna Antonelli, 43, resolveu ficar de fora da folia deste ano. Uma parceria entre ela e um camarote acabou melando de última hora, e a atriz já tinha viagem de volta para Portugal marcada para a manhã desta segunda-feira (24).
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, era para Giovanna marcar presença vip até 2h do último domingo (23) em um camarote da Sapucaí. Porém, segundo a coluna, os donos do espaço reavaliaram os valores pedidos por parte da equipe da atriz, e o acordo não saiu.
Em entrevista, Giovanna explicou melhor o motivo de ficar de fora do Carnaval em 2020. "As histórias rodam como as pessoas querem. Na verdade para me tirar de casa no Carnaval realmente é caro e difícil. A negociação não deu certo e não foi por causa da minha viagem, não. Estava certo que eu faria esse camarote, chegaria cedo e ficaria até duas da madrugada. Esse era o negócio", disse à colunista.
O camarote em questão é o mesmo que recebeu outros artistas. Entre eles estava Cleo que arrancou gritos de quem acompanhava a sua entrada no espaço reservado por uma cervejaria.
A atriz surpreendeu pelo visual coberto e bem mais comportado do que o adotado em anos anteriores. Ela usava saia e top com muitas franjas. No ano passado, por exemplo, ela compareceu ao mesmo espaço com um macacão vazado com calcinha, corpete e tapa seios à mostra.

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