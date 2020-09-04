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Maravilhosa

Iza comemora aniversário com post no Instagram: 'Trintei!'

'Agradecendo a Deus por esses maravilhosos 30 aninhos', escreveu cantora, que também recebeu os parabéns de outros artistas

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 12:49
A cantora Iza
A cantora Iza Crédito: Instagram/@iza
A cantora Iza comemorou seu aniversário de 30 anos de idade nesta quinta-feira, 3, postando uma foto de si mesma no Instagram.
"Trintei! Agradecendo a Deus por esses maravilhosos 30 aninhos e por esses quatro anos de carreira que me fizeram realizar tantos sonhos. Valeu, Deus! Deus é bom o tempo todo! Aquele salve pras virginianas", escreveu.
Iza recebeu parabéns e mensagens de carinho de outras personalidades nos comentários, como os cantores Lulu Santos, Duda Beat, Di Ferrero e Pabllo Vittar e o ator Bruno Gagliasso.

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