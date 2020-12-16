Internado com covid-19, Marco Ricca 'está lúcido' e 'respira espontaneamente'

O ator Marco Ricca Crédito: Globo / Paulo Belote

Marco Ricca, de 58 anos, segue internado em um hospital no Rio de Janeiro com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Segundo boletim médico divulgado pela Casa de Saúde São José, onde está sendo tratado no CTI [Centro de Terapia Intensiva], o ator apresentou "melhora clínica, está lúcido e respirando espontaneamente". "A equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI", continua a nota.

Confira a íntegra do boletim médico mais recente de Marco Ricca:

"Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020 - A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, diagnosticado com covid-19, continua internado no CTI do hospital. O paciente apresenta melhora clínica, está lúcido e respirando espontaneamente. A equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI."

O nome de Marco Ricca está previsto para fazer parte do elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 9 da Globo, sem data de estreia definida até o momento. "Ele ainda não estava gravando a novela', informou a assessoria da emissora ao Estadão.

Recentemente, Marieta Severo, que também fará parte de Um Lugar ao Sol, testou positivo para a covid-19 e foi afastada das gravações. Na ocasião, a Globo explicou que "caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe".

O ator pôde ser visto há pouco tempo no filme e na série Hebe, que foi exibida neste ano pela Globo, além da novela Órfãos da Terra, que foi ao ar em 2019.