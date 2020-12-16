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Saúde

Internado com covid-19, Marco Ricca 'está lúcido' e 'respira espontaneamente'

Ator está internada em CTI de hospital no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:33

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:33

O ator Marco Ricca
O ator Marco Ricca Crédito: Globo / Paulo Belote
Marco Ricca, de 58 anos, segue internado em um hospital no Rio de Janeiro com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
Segundo boletim médico divulgado pela Casa de Saúde São José, onde está sendo tratado no CTI [Centro de Terapia Intensiva], o ator apresentou "melhora clínica, está lúcido e respirando espontaneamente". "A equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI", continua a nota.

Confira a íntegra do boletim médico mais recente de Marco Ricca:

"Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020 - A Casa de Saúde São José informa que o ator Marco Ricca, diagnosticado com covid-19, continua internado no CTI do hospital. O paciente apresenta melhora clínica, está lúcido e respirando espontaneamente. A equipe médica seguirá acompanhando sua evolução para, em breve, avaliar sua alta do CTI."
O nome de Marco Ricca está previsto para fazer parte do elenco de Um Lugar ao Sol, próxima novela das 9 da Globo, sem data de estreia definida até o momento. "Ele ainda não estava gravando a novela', informou a assessoria da emissora ao Estadão.
Recentemente, Marieta Severo, que também fará parte de Um Lugar ao Sol, testou positivo para a covid-19 e foi afastada das gravações. Na ocasião, a Globo explicou que "caso alguém teste positivo, a pessoa é afastada do set para preservar a saúde dos outros integrantes da equipe".

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O ator pôde ser visto há pouco tempo no filme e na série Hebe, que foi exibida neste ano pela Globo, além da novela Órfãos da Terra, que foi ao ar em 2019.
No último dia 2 de novembro, o nome de Marco voltou ao noticiário após o carro de seu irmão, Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos, ter sido encontrado com uma ossada. Um exame de DNA e de arcada dentária foi solicitado para verificar sua identidade.

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