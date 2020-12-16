Com Covid, atriz Christina Rodrigues, do Zorra, aguarda vaga em CTI há três dias

Christina Rodrigues no papel de Cigana Madalena, em 'Malhação, Sonhos' Crédito: Dviulgação/TV Globo

A atriz Christina Rodrigues, 47, que atua no Zorra (Globo) está aguardando uma vaga no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da UPA da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde segunda-feira (14).

Segundo o amigo da atriz, Rafael Santos, ela é diabética e precisa de internação com urgência e corre risco de morte.

"Se não obtiver uma vaga de CTI logo, vai morrer, pois tem indicação médica para FTI desde a madrugada de segunda para terça. Até ontem à tarde, estava em um banquinho na sala de espera", conta o amigo.

Em uma das últimas mensagens que trocou com a amiga pelo Whatsapp, Rodrigues falou que estava com dificuldade de respirar e que já não iria atender telefonemas porque sentia muito cansaço. "Ainda não saiu resultado para Covid, mas não consigo respirar sem oxigênio. O que consegui foi uma vaga na enfermaria", escreveu a atriz.