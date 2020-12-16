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Saúde

Com Covid, atriz Christina Rodrigues, do Zorra, aguarda vaga em CTI há três dias

Amigos temem risco de morte pela demora no atendimento em UPA do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 16:54

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 16:54

Christina Rodrigues no papel de Cigana Madalena, em 'Malhação, Sonhos'
Christina Rodrigues no papel de Cigana Madalena, em 'Malhação, Sonhos' Crédito: Dviulgação/TV Globo
A atriz Christina Rodrigues, 47, que atua no Zorra (Globo) está aguardando uma vaga no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da UPA da Tijuca, no Rio de Janeiro, desde segunda-feira (14).
Segundo o amigo da atriz, Rafael Santos, ela é diabética e precisa de internação com urgência e corre risco de morte.
"Se não obtiver uma vaga de CTI logo, vai morrer, pois tem indicação médica para FTI desde a madrugada de segunda para terça. Até ontem à tarde, estava em um banquinho na sala de espera", conta o amigo.

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Em uma das últimas mensagens que trocou com a amiga pelo Whatsapp, Rodrigues falou que estava com dificuldade de respirar e que já não iria atender telefonemas porque sentia muito cansaço. "Ainda não saiu resultado para Covid, mas não consigo respirar sem oxigênio. O que consegui foi uma vaga na enfermaria", escreveu a atriz.
Christina Rodrigues também fez participações em diversas novelas, entre elas, "Malhação, Sonhos" e "Beleza Pura".

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