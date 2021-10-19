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Marvel

Harry Styles deve fazer aparição no filme 'Eternos' da Marvel

Rumores apontam que cantor será Eros, irmão de Thanos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 14:08

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:08

O artista Harry Styles
O artista Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @hshq
Na madrugada desta terça-feira (19), o jornalista da revista Variety, Matt Donnelly, deixou os fãs do cantor Harry Styles, 27, e da Marvel intrigados e ansiosos para a estreia do filme "Eternos", que teve sua premiére em Los Angeles, nesta segunda-feira (18).
"Grande revelação da premiére de 'Eternos' –Harry Styles está no MCU [universo cinematográfico da Marvel] como Eros, Irmão de Thanos", escreveu o jornalista em uma publicação feita em seu Twitter. Apesar de a informação não ter sido confirmada pela Marvel, os fãs dos filmes e do cantor já têm certeza de que o artista faz parte do longa.
Segundo o site New York Post, o cantor aparece nas cenas pós-crédito do filme. A informação causou grande surpresa nos fãs já que Eros, um dos grandes vilões da Marvel, não havia sido citado em outros filmes da franquia.
O personagem também é conhecido como Starfox, e faz parte da espécie dos Eternos. Nos quadrinhos, ele já chegou a fazer parte dos Vingadores e tem como superpoderes voo, superforça e a habilidade de controlar as emoções de outras pessoas.
Os rumores de que o cantor estaria no projeto se iniciaram em fevereiro deste ano, mês em que o dono do sucesso "Watermelon Sugar" faz aniversário, quando uma produtora de filmes mexicana foi desejar parabéns e acabou entregando a informação de que o astro apareceria no filme, mas na época, não passaram de rumores.
Dirigido por Chloé Zhao, "Eternos" remonta às origens do universo e dos humanos, antes mesmo de "Os Vingadores". O filme irá contar a história dos Eternos, uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra. Eles moldaram suas histórias e civilizações enquanto batalhavam contra os vilões da trama, os Deviantes. O longa estreia dia 5 de novembro no Brasil.

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