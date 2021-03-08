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Grammy 2021: Harry Styles e Taylor Swift vão se apresentar na cerimônia

Harry Styles, Taylor Swift, Cardi B e o grupo de k-pop BTS estão entre os nomes selecionados para o show

Publicado em 08 de Março de 2021 às 08:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2021 às 08:23
O artista Harry Styles
O artista Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @harrystyles
A organização The Recording Academy anunciou neste domingo, 7, a lista completa de artistas que vão se apresentar na cerimônia de premiação do Grammy, que ocorre no próximo domingo, 14. O evento reconhece anualmente os melhores profissionais da indústria da música.
Harry Styles, Taylor Swift, Cardi B e o grupo de k-pop BTS estão entre os nomes selecionados para o show. De acordo com os organizadores, eles estarão reunidos, ainda que separados de forma segura devido à pandemia, para cantar e tocar "como uma comunidade e celebrar a música que nos une".
Além disso, a premiação vai prestar uma homenagem aos artistas locais independentes que foram afetados pela crise sanitária. "De bartenders a gerentes de bilheteria, aqueles que trabalham no dia a dia no Troubadour (Los Angeles), no Hotel Café (Los Angeles), no Apollo Theatre (Nova York) e no Station Inn (Nashville) apresentarão várias categorias ao longo da noite", disse a organização.

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A cerimônia do Grammy 2021 seria realizada em 31 de dezembro, mas no começo daquele mês o evento foi suspenso devido ao aumento de casos do novo coronavírus na região em que estava previsto para ocorrer, em Los Angeles. Confirmada para o próximo dia 14, ela será apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Indicados ao Grammy 2021

A lista de indicados aos prêmios foi anunciada em novembro do ano passado, com a cantora Beyoncé liderando a preferência, com nove nomeações.

Já Dua Lipa, Taylor Swift e Roddy Ricch foram indicados seis vezes cada. As duas cantoras, inclusive, disputam o principal prêmio - álbum do ano - com Post Malone, Coldplay, Haim, Jacob Collier, Black Pumas e Jhene Aiko.

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