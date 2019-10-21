Deixa a moça comer a coxinha dela!

Grazi Massafera é flagrada comendo coxinha e desabafa sobre cobrança

"Sempre achava que não estava bom", disse a atriz, durante passagem em evento, em São Paulo

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:22 - Atualizado há 6 anos

A atriz Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram @massafera

Hoje, Grazi Massafera não tem o menor problema em comer uma coxinha em público. Mas, se fosse em outros tempos ela talvez se cobraria para não comer o salgado e só se doar mais ao trabalho. Neste domingo (20), em evento de moda em São Paulo, a atriz desabafou sobre a cobrança com a atuação e, como para bom entendedor um pingo é letra, pode ter associado mesma situação à comida. A entrevista foi dada à revista Quem.

"Estou vibrando a energia do merecimento. Sempre achava que não merecia, que estava fazendo ruim, que não estava bom. Continuo achando em algumas cenas, mas virou essa chave pra mim, estou vibrando uma outra energia", comemorou ela, que é sempre atriz bastante cotada para os folhetins da Globo.

Aos 37 anos, atualmente ela diz que já consegue, também, separar personagem de vida pessoal e atribui a virtude à sua própria maturidade. "Todos os trabalhos são um pouco estressantes. Imagina, você sai de casa com filhinha linda, tudo muito bem, feliz, serelepe e saltitante. Você chega no Projac e passa o dia inteiro chorando, pensando em desgraça. Não que na vida da gente não tenha, mas na vida do personagem que é protagonista tem muito mais. O corpo não entende o que está acontecendo. Aí comecei a fazer ioga. Ajudou minha vida, a respirar. E olha que antes achava que quem fazia ioga não tinha o que fazer. Olha que ridículo", relembrou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta