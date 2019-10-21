Home
>
Famosos
>
Grazi Massafera é flagrada comendo coxinha e desabafa sobre cobrança

Grazi Massafera é flagrada comendo coxinha e desabafa sobre cobrança

"Sempre achava que não estava bom", disse a atriz, durante passagem em evento, em São Paulo

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 10:22

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram @massafera

Hoje, Grazi Massafera não tem o menor problema em comer uma coxinha em público. Mas, se fosse em outros tempos ela talvez se cobraria para não comer o salgado e só se doar mais ao trabalho. Neste domingo (20), em evento de moda em São Paulo, a atriz desabafou sobre a cobrança com a atuação e, como para bom entendedor um pingo é letra, pode ter associado mesma situação à comida. A entrevista foi dada à revista Quem. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

"Estou vibrando a energia do merecimento. Sempre achava que não merecia, que estava fazendo ruim, que não estava bom. Continuo achando em algumas cenas, mas virou essa chave pra mim, estou vibrando uma outra energia", comemorou ela, que é sempre atriz bastante cotada para os folhetins da Globo

Leia mais

Após promessa no ES, Luan Santana abre o jogo sobre sexualidade

Fotos: Zilu e Zezé vão a batizado de neto com Marcus Buaiz e Wanessa

Bel Kutner emociona ao postar foto do pai, Paulo José, com Parkinson

Aos 37 anos, atualmente ela diz que já consegue, também, separar personagem de vida pessoal e atribui a virtude à sua própria maturidade. "Todos os trabalhos são um pouco estressantes. Imagina, você sai de casa com filhinha linda, tudo muito bem, feliz, serelepe e saltitante. Você chega no Projac e passa o dia inteiro chorando, pensando em desgraça. Não que na vida da gente não tenha, mas na vida do personagem que é protagonista tem muito mais. O corpo não entende o que está acontecendo. Aí comecei a fazer ioga. Ajudou minha vida, a respirar. E olha que antes achava que quem fazia ioga não tinha o que fazer. Olha que ridículo", relembrou. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais