Gracyanne diz que usa brinquedinhos no sexo com Belo para inovar

"Para mim, a melhor maneira é inovar, buscar brinquedinhos, usar a criatividade para dar aquela apimentada e não cair na rotina", diz ela em entrevista à Quem.

"É bem difícil mesmo, mas o Belo e eu somos muito tranquilos. Não somos de brigar. Claro que de vez em quando rola uma discussão, mas acaba ali mesmo. Acho que a melhor maneira de evitar é mantendo o diálogo, aquela boa conversa, não deixar nada para depois e resolver ali mesmo", revela à publicação.