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Efeito da quarentena

Gracyanne diz que usa brinquedinhos no sexo com Belo para inovar

Casal está em isolamento total como alertam as autoridades em saúde em meio à pandemia do novo coronavírus

Publicado em 24 de Março de 2020 às 08:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 08:09
A musa fitness Gracyanne Barbosa
A musa fitness Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa, 36, diz que tem uma fórmula para o sexo com o pagodeiro Belo, 45, não cair na rotina: o uso de brinquedinhos. Na quarentena com o marido, ela conta que utiliza desse mecanismo.
"Para mim, a melhor maneira é inovar, buscar brinquedinhos, usar a criatividade para dar aquela apimentada e não cair na rotina", diz ela em entrevista à Quem.
Porém, ela revela que as 24h junto do marido, às vezes, resultam em uma briga ou outra. Ambos estão em isolamento total como alertam as autoridades em saúde em meio à pandemia do novo coronavírus.

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"É bem difícil mesmo, mas o Belo e eu somos muito tranquilos. Não somos de brigar. Claro que de vez em quando rola uma discussão, mas acaba ali mesmo. Acho que a melhor maneira de evitar é mantendo o diálogo, aquela boa conversa, não deixar nada para depois e resolver ali mesmo", revela à publicação.

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