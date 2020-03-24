Gracyanne diz que usa brinquedinhos no sexo com Belo para inovar

A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa, 36, diz que tem uma fórmula para o sexo com o pagodeiro Belo, 45, não cair na rotina: o uso de brinquedinhos. Na quarentena com o marido, ela conta que utiliza desse mecanismo.
"Para mim, a melhor maneira é inovar, buscar brinquedinhos, usar a criatividade para dar aquela apimentada e não cair na rotina", diz ela em entrevista à Quem.
Porém, ela revela que as 24h junto do marido, às vezes, resultam em uma briga ou outra. Ambos estão em isolamento total como alertam as autoridades em saúde em meio à pandemia do novo coronavírus.
"É bem difícil mesmo, mas o Belo e eu somos muito tranquilos. Não somos de brigar. Claro que de vez em quando rola uma discussão, mas acaba ali mesmo. Acho que a melhor maneira de evitar é mantendo o diálogo, aquela boa conversa, não deixar nada para depois e resolver ali mesmo", revela à publicação.