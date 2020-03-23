Vídeo: Madonna surge nua em banheira e desabafa sobre coronavírus

Madonna, de 61 anos, está de quarentena social por conta da pandemia do novo coronavírus no mundo.
A Rainha do Pop decidiu, então, postar um vídeo em que surge nua dentro de uma banheira com pétalas em que filosofa sobre a situação que a sociedade está vivendo com a doença.
"Covid-19 não se importa com o quão rico você é, quão famoso é, onde mora, quantos anos tem", disse a loira, em um dos trechos do vídeo curto, que foi postado em suas redes sociais.
A cantora ainda postou fotos fazendo carão e mostrando detalhes das mãos com pétalas de rosas que foram usadas na imersão para falar da Covid-19.