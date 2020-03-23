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Efeito da quarentena

Vídeo: Madonna surge nua em banheira e desabafa sobre coronavírus

Rainha do Pop decidiu sensualizar com vídeo na web em que surge tomando banho e refletindo sobre a situação da pandemia de Covid-19 no mundo

Publicado em 23 de Março de 2020 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 09:44
A cantora Madonna Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Madonna, de 61 anos, está de quarentena social por conta da pandemia do novo coronavírus no mundo.
A Rainha do Pop decidiu, então, postar um vídeo em que surge nua dentro de uma banheira com pétalas em que filosofa sobre a situação que a sociedade está vivendo com a doença. 

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"Covid-19 não se importa com o quão rico você é, quão famoso é, onde mora, quantos anos tem", disse a loira, em um dos trechos do vídeo curto, que foi postado em suas redes sociais. 
A cantora ainda postou fotos fazendo carão e mostrando detalhes das mãos com pétalas de rosas que foram usadas na imersão para falar da Covid-19. 

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