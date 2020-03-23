Preso, Harvey Weinstein é diagnosticado com coronavírus

Ainda segundo informações das publicações, representantes de Weinstein se negaram a responder as perguntas da imprensa.

Harvey foi transferido recentemente para prisão próximo a Buffalo, que fica a 560 quilômetros ao Noroeste da cidade de Nova York. De acordo com informações do G1, antes da remoção ele passou um período na prisão de Rikers Island e em um hospital de Manhattan, onde recebeu tratamento por dores no peito.