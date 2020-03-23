Preso, Harvey Weinstein é diagnosticado com coronavírus

Harvey Weinstein, condenado e preso por agressão e estupro, testou positivo para o novo coronavírus, segundo informações da BBC e TMZ. Aos 68 anos, ele está em isolamento em prisão de segurança máxima nos Estados Unidos desde 11 de março, quando começou a cumprir 23 anos de pena.
De acordo com a imprensa norte-americana, Harvey é um dos dois presos da Wende Correctional Facility diagnosticados com a Covid-19.
Ainda segundo informações das publicações, representantes de Weinstein se negaram a responder as perguntas da imprensa.
Harvey foi transferido recentemente para prisão próximo a Buffalo, que fica a 560 quilômetros ao Noroeste da cidade de Nova York. De acordo com informações do G1, antes da remoção ele passou um período na prisão de Rikers Island e em um hospital de Manhattan, onde recebeu tratamento por dores no peito.