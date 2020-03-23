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Em isolamento

Preso, Harvey Weinstein é diagnosticado com coronavírus

Ex-produtor condenado por agressão e estupro está em isolamento e é um dos dois detentos da Wende Correctional Facility diagnosticados com a Covid-19, segundo informações da BBC e TMZ

Publicado em 23 de Março de 2020 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 09:12
O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein Crédito: John Minchillo / AP / Estadão Conteúdo
Harvey Weinstein, condenado e preso por agressão e estupro, testou positivo para o novo coronavírus, segundo informações da BBC e TMZ. Aos 68 anos, ele está em isolamento em prisão de segurança máxima nos Estados Unidos desde 11 de março, quando começou a cumprir 23 anos de pena
De acordo com a imprensa norte-americana, Harvey é um dos dois presos da Wende Correctional Facility diagnosticados com a Covid-19
Ainda segundo informações das publicações, representantes de Weinstein se negaram a responder as perguntas da imprensa. 

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Harvey foi transferido recentemente para prisão próximo a Buffalo, que fica a 560 quilômetros ao Noroeste da cidade de Nova York. De acordo com informações do G1, antes da remoção ele passou um período na prisão de Rikers Island e em um hospital de Manhattan, onde recebeu tratamento por dores no peito. 

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