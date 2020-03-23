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Culpa da Covid-19

Coronavírus: Di Ferrero diz ter tido complicação no pulmão

Cantor afirmou que não ia compartilhar a medicação que tomou, pois cada caso necessita de uma avaliação médica específica

Publicado em 23 de Março de 2020 às 08:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 08:41
O cantor Di Ferrero Crédito: Reprodução/Instagram @diferrero
O cantor Di Ferrero, 34, revelou neste domingo (22), através do Instagram, que teve um problema pulmonar após ter sido infectado pelo Covid-19, que intensificou uma complicação que ele já apresentava.
"Passando pra dizer que estou cada dia melhor! E me sentindo curando já! E esclarecer e tentar ajudar com as muitas mensagens. Tem cinco dias que acabei meu tratamento e que estou sem remédios. Tive um problema no pulmão, já tinha complicações antes e já estou bem melhor", afirmou.
Ele ainda afirmou que não ia compartilhar a medicação que tomou, pois cada caso necessita de uma avaliação médica específica.
"Como disse na live, não vou fazer o exame pra não tomar a vez de alguém que precise mais que eu nesse momento. Galera, muito importante se resguardar agora e só fazer o exame ser for realmente preciso. Vamos se cuidar e cuidar um do outro", acrescentou. "Desejo a todos muita calma e consciência social pra passamos juntos por essa".

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Ele também prometeu fazer um vídeo ao vivo às 19h desta segunda-feira (23), para cantar para os fãs, incentivando que eles fiquem em casa.
No último dia 12, Di afirmou por meio de vídeos publicados nos stories que havia sido diagnosticado com coronavírus após ter sintomas de gripe. "Estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem", disse na época.
Ver essa foto no Instagram

Fala galera! Td bem?!????????? - Passando pra dizer que estou cada dia Melhor! E me sentindo curando já! E esclarecer e tentar ajudar com as muitas mensagens.????????? - 5 dias que acabei meu tratamento e que estou sem remédios. Tive um problema no Pulmão , já tinha complicações antes e já estou bem melhor. Não posso passar o que eu tomei porque cada caso é um caso. Seria irresponsabilidade da minha parte.????????? -Caso você esteja sentindo como uma gripe melhor tratamento é aumentar a imunidade e o isolamento total ok!?????????? - O exame: Como disse na live , não vou fazer o exame pra não tomar a vez de alguém que precise mais que eu nesse momento. Galera, muito importante se resguardar agora e só fazer o exame SE FOR REALMENTE PRECISO. Vamos se cuidar e cuidar um do outro! ????????? - Amanhã será meu 14 dia de Quarentena. Mas claro Vou continuar aqui em casa isolado e junto com vcs!????????? - Desejo a todos muita calma e consciência social pra passamos juntos por essa.????????? - Amanhã as 19h estarei numa live aqui mesmo no meu insta Festival da @umusicbrasil #MusicaEmCasa ! Nos vemos então! Amor e Calma , Lave as Mãos e a alma ! DI

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