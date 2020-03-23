Coronavírus: Di Ferrero diz ter tido complicação no pulmão

O cantor Di Ferrero Crédito: Reprodução/Instagram @diferrero

O cantor Di Ferrero , 34, revelou neste domingo (22), através do Instagram, que teve um problema pulmonar após ter sido infectado pelo Covid-19 , que intensificou uma complicação que ele já apresentava.

"Passando pra dizer que estou cada dia melhor! E me sentindo curando já! E esclarecer e tentar ajudar com as muitas mensagens. Tem cinco dias que acabei meu tratamento e que estou sem remédios. Tive um problema no pulmão, já tinha complicações antes e já estou bem melhor", afirmou.

Ele ainda afirmou que não ia compartilhar a medicação que tomou, pois cada caso necessita de uma avaliação médica específica.

"Como disse na live, não vou fazer o exame pra não tomar a vez de alguém que precise mais que eu nesse momento. Galera, muito importante se resguardar agora e só fazer o exame ser for realmente preciso. Vamos se cuidar e cuidar um do outro", acrescentou. "Desejo a todos muita calma e consciência social pra passamos juntos por essa".

Ele também prometeu fazer um vídeo ao vivo às 19h desta segunda-feira (23), para cantar para os fãs, incentivando que eles fiquem em casa.