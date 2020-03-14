Coronavírus: famosos exibem rituais e conscientizam sobre pandemia

Desde que foi considerado pandemia o surto do novo coronavírus, celebridades do mundo todo têm se manifestado na web acerca do assunto. Às vezes os alertas chegam em forma de brincadeira, mas alguns famosos como Luciano Huck, Luisa Mell e a top model internacional Naomi Campbell estão produzindo conteúdo com informações de credibilidade para ajudarem os fãs a terem consciência da gravidade do Covid-19.
Há cerca de 12h o apresentador do "Caldeirão do Huck", da Globo, postou em seu IGTV uma gravação em que ele surge falando sobre fatos e boatos em torno da infecção. Até as 13h deste sábado (14) o post do Instagram já contava com mais de 1,4 milhões de visualizações e centenas de comentários elogiando a iniciativa do marido de Angélica.
Depois de ser diagnosticado com o coronavírus, o cantor Di Ferrero também foi à web para esclarecer seu estado de saúde e, de quebra, falar um pouco sobre a doença: "Caso esteja sentindo algo como uma gripe, coriza ou tosse, melhor evitar sair de casa. Se for algo mais grave, como febre ou falta de ar, é hospital".
O mesmo aconteceu com Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson - ambos com 63 anos de idade -, que foram testados positivamente para o Covid-19 e, além de anunciarem o laudo, falaram sobre a infecção e formas de prevenção. "Têm coisas que podemos fazer, seguindo conselhos de especialistas, para cuidar de nós mesmos", legendou ele, em uma postagem feita no Instagram.
NAOMI CAMPBELL: "ME PROTEGENDO DO CORONAVÍRUS"
A top model Naomi Campbell foi um pouco mais longe que só um post no feed de suas mídias digitais. Ela viralizou na web ao surgir com uma roupa que foi comparada à de astronauta em uma viagem, mas no YouTube publicou um vídeo de mais de seis minutos explicando o porquê do aparato todo.
"Eu estava realmente nervosa por ter que viajar em um momento como esse, mas eu precisava voltar para casa. Eu não costumo compartilhar esse tipo de coisa no meu canal, mas aqui está. Nós não podemos viver com medo", alertou ela, na descrição do vídeo.
Na gravação, a modelo aparece fazendo um verdadeiro ritual de proteção que durou sete horas até que ela se sentisse preparada para se expor na rua. O vídeo revela o passo a passo da vestimenta das roupas além de processos de esterilização de materiais que ela carregou consigo.