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Passo a passo da proteção

Coronavírus: famosos exibem rituais e conscientizam sobre pandemia

Naomi Campbell mostrou como ela se preparou por 7h antes de fazer viagem e postou vídeo para mostrar e dar dicas de como os fãs também pode prevenir infecção

Publicado em 14 de Março de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 13:24
A top model Naomi Campbell mostrou detalhes de ritual de 7h para se proteger do novo coronavírus, o Covid-19 Crédito: Reprodução/YouTube Naomi
Desde que foi considerado pandemia o surto do novo coronavírus, celebridades do mundo todo têm se manifestado na web acerca do assunto. Às vezes os alertas chegam em forma de brincadeira, mas alguns famosos como Luciano HuckLuisa Mell e a top model internacional Naomi Campbell estão produzindo conteúdo com informações de credibilidade para ajudarem os fãs a terem consciência da gravidade do Covid-19
Há cerca de 12h o apresentador do "Caldeirão do Huck", da Globo, postou em seu IGTV uma gravação em que ele surge falando sobre fatos e boatos em torno da infecção. Até as 13h deste sábado (14) o post do Instagram já contava com mais de 1,4 milhões de visualizações e centenas de comentários elogiando a iniciativa do marido de Angélica. 
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Este gráfico ilustra a variação da capacidade de contágio do Covid19, com e sem precauções e limites de convívio social. Compartilho para fique ainda mais clara a necessidade de cada um de nós estarmos conscientes que a solução coletiva passa por atitudes individuais. Até aqui o Coronavírus foi um virus de rico, de quem veio do exterior, e pode se tratar no sistema particular de saúde. Temos a obrigação de tomar todas as medidas possíveis para que o vírus tenha a menor disseminação possível, e não venha a sobrecarregar o SUS. Nada de festas, eventos, noitadas, resenhas...pense que sempre alem dos convidados, tem os garçons, manobristas, limpeza, cozinha e etc...nao sejam egotistas. Fiquem em casa, curtam sua família, assistam a um filme, leiam um livro. E ao longo da semana, certifiquem-se que no trabalho medidas também estejam sendo tomadas.

Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck) em

Depois de ser diagnosticado com o coronavírus, o cantor Di Ferrero também foi à web para esclarecer seu estado de saúde e, de quebra, falar um pouco sobre a doença: "Caso esteja sentindo algo como uma gripe, coriza ou tosse, melhor evitar sair de casa. Se for algo mais grave, como febre ou falta de ar, é hospital". 
Ver essa foto no Instagram

Salve Galera Obrigado Pelo Carinho e Pelas boas Vibrações ! Estou me sentindo bem e já isolado para não espalhar o Vírus , Isso é o principal! Postando aqui pra agradecer muitas mensagens e dizer Que agora o importante é ter Calma e todo mundo se cuidar e e cuidar um do outro. Caso esteja se sentindo como uma gripe, coriza ou tosse. Melhor evitar sair de casa. Se for algo mais grave como febre ou falta de ar hospital. Os principais afetados são os idosos e com Doenças crônicas. Então de verdade o mais importante é ter responsabilidade e pensar no próximo! Do mais galera relax ! Sei que geral vai fazer sua Parte! Confio! Vamos passar por essa juntos e conscientes! E noiz meu povo valeu vou dando notícia! Ps: enquanto isso fico com os meu dogs que são imunes ao vírus

Uma publicação compartilhada por DI (@diferrero) em

O mesmo aconteceu com Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson - ambos com 63 anos de idade -, que foram testados positivamente para o Covid-19 e, além de anunciarem o laudo, falaram sobre a infecção e formas de prevenção. "Têm coisas que podemos fazer, seguindo conselhos de especialistas, para cuidar de nós mesmos", legendou ele, em uma postagem feita no Instagram. 

NAOMI CAMPBELL: "ME PROTEGENDO DO CORONAVÍRUS"

A top model Naomi Campbell foi um pouco mais longe que só um post no feed de suas mídias digitais. Ela viralizou na web ao surgir com uma roupa que foi comparada à de astronauta em uma viagem, mas no YouTube publicou um vídeo de mais de seis minutos explicando o porquê do aparato todo. 

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"Eu estava realmente nervosa por ter que viajar em um momento como esse, mas eu precisava voltar para casa. Eu não costumo compartilhar esse tipo de coisa no meu canal, mas aqui está. Nós não podemos viver com medo", alertou ela, na descrição do vídeo. 
Na gravação, a modelo aparece fazendo um verdadeiro ritual de proteção que durou sete horas até que ela se sentisse preparada para se expor na rua. O vídeo revela o passo a passo da vestimenta das roupas além de processos de esterilização de materiais que ela carregou consigo. 

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