Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Coronavírus: sobrinho de Silas Malafaia decide adiar casamento com noivo

Rodrigo Malafaia se casaria no próximo dia 21

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:39
Leandro Buenno e o noivo, Rodrigo Westermann, sobrinho-neto de Silas Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigowm
Rodrigo Malafaia, sobrinho do pastor Silas Malafaia, afirmou que teve que adiar a data do seu casamento com o ex-The Voice Leandro Buenno, que aconteceria no próximo dia 21, por causa do surto do novo coronavírus.
"Faltavam oito dias... já que tive que compreender que era melhor a minha rainha partir, agora vou compreender que vamos ter que adiar nosso sonho. Nos dedicamos muito em todos os sentidos pra desenhar esse sonho e sonhar ele com as pessoas que amamos, infelizmente, temos que ser responsáveis e não há a menor possibilidade de realizarmos uma cerimônia/festa e colocar saúdes em risco", declarou Rodrigo através das suas redes sociais.
O sobrinho de Malafaia disse que está bem triste e abalado com a decisão, porém acredita que seja a coisa certa a se fazer. "A gente caí e levanta mais forte ainda. Não cancelamos e sim adiamos nosso sonho e vamos redesenhar e, em breve, vai ser mais lindo ainda!", completou a mensagem.
A influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, confirmou na tarde desta quinta-feira (12) que seus exames deram positivo para coronavírus. Ela tinha sintomas desde o casamento da irmã, no último sábado (7), na Bahia.
O Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento da irmã da influenciadora, já tinha afirmado que um de seus hóspedes, convidado do evento, tinha sido diagnosticado com coronavírus. "Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (EUA) no feriado do Carnaval", diz nota do grupo.

Veja Também

Coronavírus: Spotify ganha playlists com músicas para ouvir na quarentena

Saiba o que já foi cancelado na cultura por causa de coronavírus

Coronavírus: Tom Hanks, Di Ferrero, Pugliesi e mais famosos infectados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano
Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados