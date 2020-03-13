Coronavírus: sobrinho de Silas Malafaia decide adiar casamento com noivo

Leandro Buenno e o noivo, Rodrigo Westermann, sobrinho-neto de Silas Malafaia Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigowm

Rodrigo Malafaia, sobrinho do pastor Silas Malafaia, afirmou que teve que adiar a data do seu casamento com o ex-The Voice Leandro Buenno, que aconteceria no próximo dia 21, por causa do surto do novo coronavírus.

"Faltavam oito dias... já que tive que compreender que era melhor a minha rainha partir, agora vou compreender que vamos ter que adiar nosso sonho. Nos dedicamos muito em todos os sentidos pra desenhar esse sonho e sonhar ele com as pessoas que amamos, infelizmente, temos que ser responsáveis e não há a menor possibilidade de realizarmos uma cerimônia/festa e colocar saúdes em risco", declarou Rodrigo através das suas redes sociais.

O sobrinho de Malafaia disse que está bem triste e abalado com a decisão, porém acredita que seja a coisa certa a se fazer. "A gente caí e levanta mais forte ainda. Não cancelamos e sim adiamos nosso sonho e vamos redesenhar e, em breve, vai ser mais lindo ainda!", completou a mensagem.

A influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, confirmou na tarde desta quinta-feira (12) que seus exames deram positivo para coronavírus. Ela tinha sintomas desde o casamento da irmã, no último sábado (7), na Bahia.