Coronavírus: sobrinho de Silas Malafaia decide adiar casamento com noivo

Rodrigo Malafaia, sobrinho do pastor Silas Malafaia, afirmou que teve que adiar a data do seu casamento com o ex-The Voice Leandro Buenno, que aconteceria no próximo dia 21, por causa do surto do novo coronavírus.
"Faltavam oito dias... já que tive que compreender que era melhor a minha rainha partir, agora vou compreender que vamos ter que adiar nosso sonho. Nos dedicamos muito em todos os sentidos pra desenhar esse sonho e sonhar ele com as pessoas que amamos, infelizmente, temos que ser responsáveis e não há a menor possibilidade de realizarmos uma cerimônia/festa e colocar saúdes em risco", declarou Rodrigo através das suas redes sociais.
O sobrinho de Malafaia disse que está bem triste e abalado com a decisão, porém acredita que seja a coisa certa a se fazer. "A gente caí e levanta mais forte ainda. Não cancelamos e sim adiamos nosso sonho e vamos redesenhar e, em breve, vai ser mais lindo ainda!", completou a mensagem.
A influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, confirmou na tarde desta quinta-feira (12) que seus exames deram positivo para coronavírus. Ela tinha sintomas desde o casamento da irmã, no último sábado (7), na Bahia.
O Grupo Txai Resorts, onde ocorreu o casamento da irmã da influenciadora, já tinha afirmado que um de seus hóspedes, convidado do evento, tinha sido diagnosticado com coronavírus. "Trata-se de um paulistano, de 26 anos, que esteve em viagem a Aspen (EUA) no feriado do Carnaval", diz nota do grupo.