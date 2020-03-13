Coronavírus: Tom Hanks, Di Ferrero, Pugliesi e mais famosos infectados

Nesta semana, Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, tornaram público o diagnóstico de coronavírus do casal. Mas eles são só dois dos nomes de Hollywood que estão infectados com o Covid-19.
Depois deles, os brasileiros que figuram nas manchetes do mundo das celebridades também abriram o jogo sobre a doença. Gabriela Pugliesi e o cantor Di Ferrero anunciaram que contraíram a doença.
O Divirta-se decidiu reunir alguns dos famosos que, até esta sexta (13), foram testados positivamente para a infecção viral.
Mikel Arteta
Foram diagnosticados com o novo coronavírus na última quarta (11), de acordo com publicação feita pelo próprio ator em seu perfil particular do Twitter. Os dois têm 63 anos.
Esposa do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o teste para coronavírus da senhora deu positivo para o Covid-19 nesta quinta (12).
Ele secretário de Comunicação da Presidência do Brasil. Foi diagnosticado com a doença nesta quinta (12) com exames feitos em São Paulo. A informação foi dada em primeira mão pelo Estado e confirmada pelo Palácio do Planalto.
O cantor divulgou em suas redes sociais que foi diagnosticado com o Covid-19 nesta quinta (12) por meio do Instagram. Ele tinha uma apresentação marcada para este sábado (14), no Rio, que foi cancelada.
A influenciadora digital confirmou nesta quinta (12) que está com o novo coronavírus e divulgou o resultado na web. Ela se infectou, provavelmente, durante o casamento da irmã, no último sábado (7), onde um convidado foi diagnosticado com a infecção posteriormente.
Após a temporada do NBA ser suspensa por tempo indeterminado, o pivô usou o próprio Instagram para se pronunciar sobre seu diagnóstico para o Covid-19. Na mesma oportunidade, admitiu que foi infectado com o novo coronavírus.
O espanhol testou positivo para o Covid-19, segundo consta em informação oficial do time Arsenal. O treinador da equipe já está em isolamento, assim como os outros funcionários do clube inglês.