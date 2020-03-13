Coronavírus: Tom Hanks, Di Ferrero, Pugliesi e mais famosos infectados

Mikel Arteta

Foram diagnosticados com o novo coronavírus na última quarta (11), de acordo com publicação feita pelo próprio ator em seu perfil particular do Twitter. Os dois têm 63 anos.

Esposa do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o teste para coronavírus da senhora deu positivo para o Covid-19 nesta quinta (12).

Ele secretário de Comunicação da Presidência do Brasil. Foi diagnosticado com a doença nesta quinta (12) com exames feitos em São Paulo. A informação foi dada em primeira mão pelo Estado e confirmada pelo Palácio do Planalto.

O cantor divulgou em suas redes sociais que foi diagnosticado com o Covid-19 nesta quinta (12) por meio do Instagram. Ele tinha uma apresentação marcada para este sábado (14), no Rio, que foi cancelada.

A influenciadora digital confirmou nesta quinta (12) que está com o novo coronavírus e divulgou o resultado na web. Ela se infectou, provavelmente, durante o casamento da irmã, no último sábado (7), onde um convidado foi diagnosticado com a infecção posteriormente.

Após a temporada do NBA ser suspensa por tempo indeterminado, o pivô usou o próprio Instagram para se pronunciar sobre seu diagnóstico para o Covid-19. Na mesma oportunidade, admitiu que foi infectado com o novo coronavírus.