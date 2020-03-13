Coronavírus: rainha Elizabeth II arrisca e mantém apertos de mão

A rainha Elizabeth II não parece estar se descabelando por conta do coronavírus que se espalha pelo mundo - muito pelo contrário. A monarca de 93 anos decidiu manter sua agenda de viagens e também os protocolos oficiais de cumprimentos da coroa, como o aperto de mão.
Recentemente ela foi fotografada fazendo o gesto de cortesia ao receber, diante de uma pequena plateia, a medalha de Serviço da Ordem de São João das mãos do professor Mark Compton, segundo informações da revista Quem.
O encontro aconteceu nesta quarta (11), após a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciar que o coronavírus já caracteriza pandemia. Na semana passada, a rainha usou luvas durante uma cerimônia de posse em Buckingham, mas de acordo com o tablóide britânico Daily Mail Elizabeth não quer quebrar as tradições para não gerar comoção entre os súditos.
"Pensa-se que, se a rainha ou outros membros da família real se autoisolassem ou mudassem seus planos, isso poderia desencadear pânico na população em geral", disse uma fonte do Palácio à públicação.