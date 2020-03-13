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Protocolo mantido

Coronavírus: rainha Elizabeth II arrisca e mantém apertos de mão

Monarca, de 93 anos de idade, decidiu manter os protocolos da coroa britânica e, em cerimônia de posse em Buckingham, apenas optou por usar luvas para compor o look

Publicado em 13 de Março de 2020 às 08:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 08:44
A rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @queenelizabethiiuk
rainha Elizabeth II não parece estar se descabelando por conta do coronavírus que se espalha pelo mundo - muito pelo contrário. A monarca de 93 anos decidiu manter sua agenda de viagens e também os protocolos oficiais de cumprimentos da coroa, como o aperto de mão
Recentemente ela foi fotografada fazendo o gesto de cortesia ao receber, diante de uma pequena plateia, a medalha de Serviço da Ordem de São João das mãos do professor Mark Compton, segundo informações da revista Quem. 
O encontro aconteceu nesta quarta (11), após a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciar que o coronavírus já caracteriza pandemia. Na semana passada, a rainha usou luvas durante uma cerimônia de posse em Buckingham, mas de acordo com o tablóide britânico Daily Mail Elizabeth não quer quebrar as tradições para não gerar comoção entre os súditos. 

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"Pensa-se que, se a rainha ou outros membros da família real se autoisolassem ou mudassem seus planos, isso poderia desencadear pânico na população em geral", disse uma fonte do Palácio à públicação. 

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