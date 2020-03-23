Placido Domingo testa positivo para coronavírus: 'Crise mundial'

O tenor Plácido Domingo Crédito: Reprodução/Instagram @placido_domingo

O tenor espanhol Placido Domingo , 79, afirmou neste domingo (22), por meio de suas redes sociais, que recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus . Apesar disso, ele tranquilizou os fãs afirmando que está bem e está cumprindo isolamento em sua casa com a família.

Domingo afirmou que já estava isolado, por precaução, quando teve febre e tosse. Com isso, ele fez o texto, que acabou confirmando que está com o Covid-19 . "Peço a todos que tenham extremamente cuidadosos, sigam as orientações básicas, fazendo tudo o que puder para impedir que o vírus se espalhe", disse.

"Juntos podemos combater este vírus e parar a atual crise mundial, por isso, esperamos poder voltar ao nosso dia a dia normal muito em breve. Por favor, siga as diretrizes e regulamentos do seu governo local para se manter seguros e proteger não só a vocês mesmos, mas a todos."

A Espanha é o terceiro país com maior número de casos do novo coronavírus, atrás de Itália e China, e o quarto em número de mortes, atrás de Itália, China e Irã. Nas 24 horas até a manhã deste sábado (21), o número de mortes no país ibérico subiu 32%, passando para 1.326 vítimas. Às 18h, já eram registradas 1.378 mortes.