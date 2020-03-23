Sogra de Galisteu, socialite Suely Iódice está com coronavírus: 'Grave'

"Minha sogra está internada. Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Estamos vivendo todos os dias todas as informações do que está acontecendo no hospital. Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos", disse Galisteu durante live em seu perfil do Instagram.