Sogra de Galisteu, socialite Suely Iódice está com coronavírus: 'Grave'

Adriane Galisteu foi desabafar na web sobre o estado de saúde de sua sogra, a socialite Suely Iódice. A socialite testou positivo para o novo coronavírus e está internada em situação grave em um hospital de São Paulo.
"Minha sogra está internada. Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Estamos vivendo todos os dias todas as informações do que está acontecendo no hospital. Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos", disse Galisteu durante live em seu perfil do Instagram.
Suely, esposa de Valdemar Iódice, foi infectada pela Covid-19 pelo cunhado de Galisteu, que foi um dos convidados do casamento da irmã de Pugliesi. Mesmo evento em que esteve Preta Gil e Emar Batalha.