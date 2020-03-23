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Sogra de Galisteu, socialite Suely Iódice está com coronavírus: 'Grave'

Esposa de Valdemar Iódice foi infectada com a Covid-19 pelo cunhado de Galisteu, que esteve no casamento da irmã de Pugliesi, onde também estava Preta Gil e Emar Batalha

Publicado em 23 de Março de 2020 às 09:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 09:30
A socialite Suely Iódice Crédito: Reprodução/Instagram @aninhamonteirooficial
Adriane Galisteu foi desabafar na web sobre o estado de saúde de sua sogra, a socialite Suely Iódice. A socialite testou positivo para o novo coronavírus e está internada em situação grave em um hospital de São Paulo. 
"Minha sogra está internada. Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Estamos vivendo todos os dias todas as informações do que está acontecendo no hospital. Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos", disse Galisteu durante live em seu perfil do Instagram. 
Suely, esposa de Valdemar Iódice, foi infectada pela Covid-19 pelo cunhado de Galisteu, que foi um dos convidados do casamento da irmã de Pugliesi. Mesmo evento em que esteve Preta Gil e Emar Batalha

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"Muita gente se contaminou neste casamento. Cinco dias que a gente está vivendo uma loucura. Minha sogra tem diabetes. Faz cinco dias que a gente está vivendo uma loucura", disse Adriane na web. 

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