Foto: Luciana Gimenez faz pose sexy e quase mostra demais

Luciana Gimenez aumentou a temperatura da web ao surgir sensual em foto que ela mesma publicou em seu perfil do Instagram. A apresentadora quase mostrou demais ao posar só de maiô em um clique para lá de sexy.
A foto foi tirada em alto mar e a apresentadora apareceu deitada na beirada de um iate.
Não demorou para que a mãe de Lorenzo e Lucas Jagger recebesse uma enxurrada de elogios: "Sempre achei você muito linda e inteligente!". Outra seguidora comentou: "Está embelezando a paisagem".
Um fã também observou: "Que mulherão!".