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Foto: Luciana Gimenez faz pose sexy e quase mostra demais

Apresentadora, mãe de Lorenzo e Lucas Jagger, aumentou a temperatura da web ao surgir só de maiô em borda de iate: 'Mulherão'

Publicado em 23 de Março de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 09:00
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez aumentou a temperatura da web ao surgir sensual em foto que ela mesma publicou em seu perfil do Instagram. A apresentadora quase mostrou demais ao posar só de maiô em um clique para lá de sexy. 
A foto foi tirada em alto mar e a apresentadora apareceu deitada na beirada de um iate. 
Não demorou para que a mãe de Lorenzo e Lucas Jagger recebesse uma enxurrada de elogios: "Sempre achei você muito linda e inteligente!". Outra seguidora comentou: "Está embelezando a paisagem". 
Um fã também observou: "Que mulherão!". 
Ver essa foto no Instagram

Sigo sonhando......

Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez ?? (@lucianagimenez) em

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