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Televisão

Globo anuncia saída de Carlos Henrique Schroder após 35 anos

Ricardo Waddington será o novo diretor de Entretenimento a partir de dezembro

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 17:50
Carlos Henrique Schroder deixa a Globo após 35 anos
Carlos Henrique Schroder deixa a Globo após 35 anos Crédito: Fábio Rocha/Globo
O presidente-executivo da Globo, Jorge Nóbrega, anunciou nesta quinta-feira (19) que Ricardo Waddington será o novo diretor de Entretenimento da Globo a partir de dezembro deste ano. Ele assumirá o lugar de Carlos Henrique Schroder, que deixará a empresa em 2021. Schroder acumulava esse cargo com o de diretor-executivo de Criação e Produção de Conteúdo da Globo .
"Com 35 anos de casa, Schroder construiu uma trajetória impressionante de sucesso em televisão a partir de sua estreia na RBS em Porto Alegre, em 1982, como editor do telejornal Bom Dia Rio Grande. Em 1985, ingressou na TV Globo como coordenador de Rede, passando a editor-chefe do Jornal Hoje, editor de Assuntos Nacionais do Jornal Nacional, diretor editorial de Produção e Planejamento da Central Globo de Jornalismo, diretor-geral de Jornalismo e Esporte em 2001, diretor-geral da TV Globo em 2013 e diretor-executivo de Criação e Produção de Conteúdo da Globo em 2020", disse Nóbrega ao anunciar a saída de Schroder.
"Ao assumir a TV Globo, Schroder reformulou a empresa e estimulou a construção de uma visão de negócios, que foi o embrião do caminho que estamos agora perseguindo. Durante sua gestão, a TV Globo conquistou diversos prêmios, entre eles oito Emmys em entretenimento e jornalismo. Creio que não houve, na história do Grupo Globo, um exemplo tão impactante de evolução profissional, demonstrando a aposta e a confiança no talento que a Globo sempre preconizou", continuou Nóbrega, em comunicado divulgado à imprensa.
Nóbrega afirma ainda que Schroder decidiu encerrar seu vínculo com a Globo no início de 2017, quando enviou seu planejamento de carreira. "Schroder acordou com nossos acionistas que contribuiria com a empresa por mais quatro anos, estabelecendo um prazo para a sua permanência até o final de 2020. Combinamos, recentemente, que ele prorrogaria um pouco mais, até a conclusão de todo o desenho organizacional da área de Entretenimento, o que deve ocorrer até meados do ano que vem."

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Schroder deve permanecer na emissora até meados de 2021 para fazer a transição para Ricardo Waddington, que assume o cargo de diretor do Entretenimento no dia 1º de dezembro. "Acertamos também, que esse trabalho de redesenho organizacional deveria ser conduzido, a partir de agora, junto com o executivo que respondesse pela direção do Entretenimento, cargo que Schroder vinha acumulando com a Diretoria Executiva de Criação e Produção de Conteúdo da Globo."
Jorge Nóbrega também fez elogios a Waddington ao dizer que o diretor "tem uma trajetória de grandes sucessos como diretor de importantes produções, incluindo 'Mulheres Apaixonadas', 'Avenida Brasil', 'Presença de Anita' e muitas outras".
No Entretenimento da TV Globo há 37 anos, Ricardo Waddington exerceu as funções de assistente de direção, diretor de programa, diretor de núcleo e diretor de gênero até assumir a liderança da produtora em 2018, onde vem demonstrando grande capacidade de gestão, combinando esta visão do mundo artístico com as necessidades do negócio e levando a produtora a buscar excelência e foco em resultado.
De acordo com o comunicado da Globo, Schroder continuará "ocupando a Diretoria Executiva de Criação e Produção de Conteúdo, até que o processo do novo modelo esteja concluído, período durante o qual seguirá liderando as áreas de Esporte, Jornalismo e Entretenimento".
"Agradeço sua generosidade ao sacrificar projetos pessoais e dilatar seu prazo de permanência conosco para poder colaborar na conclusão dessa tarefa tão essencial para o nosso projeto de construção da Globo do futuro. A Ricardo Waddington, meus votos de muito sucesso na sua nova função", concluiu Nóbrega.

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