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Novos projetos

Tony Ramos diz estar preparado para possível demissão da Globo

Tony Ramos disse ainda que caso saia da Globo, não aceitará 'qualquer coisa'. Ele pretende fazer teatro, ser seu próprio produtor e sonhar com novos projetos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 09:43

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 09:43

O ator Tony Ramos
O ator Tony Ramos Crédito: Fábio Rocha/Globo
Tony Ramos, de 72 anos, falou em entrevista à jornalista Fabia Oliveira, do O Dia, que não teme uma eventual demissão diante dos cortes da Rede Globo na sua lista de artistas veteranos.
"As palavras 'receio' e 'medo' não me habitam. Eu não sou um homem de ter medos e receios. Eu sou muito realista. Os meus familiares até falam que eu sou realista demais. Não tenho medo. Pelo contrário. Eu poderia estar amanhã no veículo A, B ou C, no streaming A, B, C, D, ou nos projetos pessoais. O profissional que está há 57 anos no mercado precisa ter previsibilidade. Tem que se prevenir e isso faço há muito tempo", afirmou.
Tony Ramos disse ainda que caso saia da Globo, não aceitará "qualquer coisa". Ele pretende fazer teatro, ser seu próprio produtor e sonhar com novos projetos. "Sou um homem de 72 anos que ainda tem sonhos", falou.

"VIDA QUE SEGUE"

Embora haja dúvidas se a Globo manterá seu contrato, o ator não economizou elogios à emissora.

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"Noventa e quatro por cento da produção da Globo é feita por mão de obra brasileira. É uma empresa que dá muito orgulho. Eu não sou dono dela, amanhã ela pode não me querer mais lá, paciência, mas eu sempre reconhecerei isso. É uma das maiores emissoras do mundo e que fala para a sua gente brasileira. Estou muito feliz lá. Se não me quiseram lá como contratado, fixo e eventualmente podem me chamar por obras ou não, tudo bem. Vida que segue", refletiu.
Procurado pelo Estadão em junho deste ano, após a rescisão do contrato de Miguel Falabella, o grupo Globo informou que vem mudando as dinâmicas de parcerias com seus artistas para "preparar a empresa para os desafios do futuro", em sintonia com as transformações do mercado.
"Temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos", afirmou em nota.
Até o momento, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Antonio Fagundes, Malvino Salvador, Renato Aragão e outros grandes nomes que fizeram história na televisão brasileira foram dispensados pela emissora.

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