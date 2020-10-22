Depois de Márcio Gomes, Gloria Vanique deixa Globo pela CNN Brasil

A jornalista Gloria Vanique Crédito: TV Globo

A CNN Brasil anunciou nesta quinta (22) a contratação de outra jornalista da Globo: Gloria Vanique. Segundo divulgado pela emissora nas redes sociais, ela vai apresentar um dos telejornais da CNN na TV e "também estará presente no novo projeto de expansão do canal, ampliando a presença multiplataforma da empresa no Brasil."

O anúncio foi feito três dias após ser divulgada a contratação de Márcio Gomes, também ex-Globo, pelo canal.

"Fazer parte do time da CNN será um enorme aprendizado e eu estou sempre disposta a desafios. Estou muito feliz com o convite e com todos os projetos que poderemos desenvolver", comemora Gloria Vanique. A jornalista apresentava o Bom Dia São Paulo, ao lado de Rodrigo Bocardi.