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Depois de Márcio Gomes, Gloria Vanique deixa Globo pela CNN Brasil

Jornalista vai apresentar telejornal diário na emissora

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 13:07
A jornalista Gloria Vanique
A jornalista Gloria Vanique Crédito: TV Globo
A CNN Brasil anunciou nesta quinta (22) a contratação de outra jornalista da Globo: Gloria Vanique. Segundo divulgado pela emissora nas redes sociais, ela vai apresentar um dos telejornais da CNN na TV e "também estará presente no novo projeto de expansão do canal, ampliando a presença multiplataforma da empresa no Brasil."
O anúncio foi feito três dias após ser divulgada a contratação de Márcio Gomes, também ex-Globo, pelo canal.
"Fazer parte do time da CNN será um enorme aprendizado e eu estou sempre disposta a desafios. Estou muito feliz com o convite e com todos os projetos que poderemos desenvolver", comemora Gloria Vanique. A jornalista apresentava o Bom Dia São Paulo, ao lado de Rodrigo Bocardi.
Gloria Vanique é um talento raro do telejornalismo. Com conteúdo e vasto repertório, transmite ao telespectador credibilidade, elegância e simpatia. Ela possui todas as qualidades que queremos para o projeto de crescimento da CNN, afirmou Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil.

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