Márcio Gomes deixa a Globo pela CNN Brasil

O jornalista Márcio Gomes Crédito: Instagram/marciogreporter

A CNN Brasil anunciou nesta segunda (19) a contratação do apresentador Márcio Gomes, 49, que trabalhava há 21 anos na Globo. Segundo comunicado da emissora, o jornalista chega como "o principal nome da expansão das operações do canal no país", projeto que será anunciado nas próximas semanas. Não foram divulgados detalhes dessa nova iniciativa do canal nem qual será o programa que Gomes deve comandar.

Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil, disse que ele estará todos os dias no ar. "Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira", disse Gomes.

O jornalista se destacou neste ano na Globo ao comandar o programa Combate ao Coronavírus, que ocupou as manhãs da emissora de 17 de março a 22 de maio. Durante a sua trajetória na emissora, ele foi repórter, âncora, apresentador de programas e correspondente internacional no Japão por cinco anos (de 2013 a 2018).