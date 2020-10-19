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Televisão

Márcio Gomes deixa a Globo pela CNN Brasil

Após 21 anos, jornalista troca de emissora por 'projeto inovador'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 13:38

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:38

O jornalista Márcio Gomes
O jornalista Márcio Gomes Crédito: Instagram/marciogreporter
A CNN Brasil anunciou nesta segunda (19) a contratação do apresentador Márcio Gomes, 49, que trabalhava há 21 anos na Globo. Segundo comunicado da emissora, o jornalista chega como "o principal nome da expansão das operações do canal no país", projeto que será anunciado nas próximas semanas. Não foram divulgados detalhes dessa nova iniciativa do canal nem qual será o programa que Gomes deve comandar.
Douglas Tavolaro, CEO e sócio-fundador da CNN Brasil, disse que ele estará todos os dias no ar. "Participar de um projeto inovador no maior canal de notícias do mundo é motivo de muito orgulho. Espero contribuir com a expansão do canal no Brasil e poder gerar ainda mais credibilidade à CNN. Chego muito motivado. Será um grande desafio na minha carreira", disse Gomes.

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O jornalista se destacou neste ano na Globo ao comandar o programa Combate ao Coronavírus, que ocupou as manhãs da emissora de 17 de março a 22 de maio. Durante a sua trajetória na emissora, ele foi repórter, âncora, apresentador de programas e correspondente internacional no Japão por cinco anos (de 2013 a 2018).
"Márcio Gomes é um dos principais nomes da TV e chega para somar ao nosso elenco de grandes talentos. É um profissional completo, de alto gabarito. Além de ser conhecido por sua correção e caráter, é muito querido e respeitado pelo público de todo o Brasil. A partir de agora, ele estará todos os dias no ar e como protagonista de mais um projeto de inovação do nosso canal", afirmou Tavolaro.

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