Repórter da CNN Brasil é assaltada ao vivo por homem com faca

A repórter Bruna Macedo, no quadro do meio, no momento em que foi assaltada em São Paulo Crédito: Reprodução

A repórter Bruna Macedo, da CNN Brasil, levou um susto ao vivo na manhã deste sábado (27), durante uma cobertura sobre as chuvas em São Paulo . Enquanto participava do programa CNN Sábado, ela foi vítima de um assalto. Um homem apareceu em frente à câmera, a ameaçando com uma faca e levando seus dois celulares.

A cena ocorreu enquanto o apresentador do jornalístico, Rafael Colombo, dava informações sobre os pontos de alagamento na cidade devido à chuva da madrugada. Macedo estava na ponte das Bandeiras, mostrando o nível do rio Tietê.

Repórter da CNN é assaltada durante transmissão ao vivo. pic.twitter.com/j31541M7aA — Israel Russo (@russoneo) June 27, 2020

Ela teve sua imagem cortada e não voltou ao ar. Colombo anunciou, logo em seguida, o que havia acontecido e disse que a colega de emissora passava bem.

"Faz mais ou menos 20 minutos que aconteceu, a Bruna Macedo estava entrando no ar, num quadro dividido. Na imagem do meio, a Bruna é vista sendo abordada por um rapaz. Não deu para entender na hora o que estava acontecendo, se era um morador de rua passando. Mas depois do que aconteceu, cortamos a imagem e ela explicou que foi roubada", explicou.

De acordo com o apresentador, o homem visto nas imagens estava com uma faca e levou dois celulares. "Ele fez ameaça e ela entregou um celular, mas ele sabia que ela tinha dois, porque ela tem um particular e um corporativo", disse.