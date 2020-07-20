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Alexandre Garcia e Sidney Rezende são contratados pela CNN

Chamada CNN - Liberdade de Expressão, a nova atração estreia no dia 27 no jornal Novo Dia, que vai ar diariamente às 7h, e no Visão CNN, das 13h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 11:51

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:51

O jornalista Alexandre Garcia
O jornalista Alexandre Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @alexandregarcia.br
A CNN Brasil confirmou, nesta segunda-feira (20), a contratação de Alexandre Garcia, 79, e Sidney Rezende, 61, que ficaram conhecidos por seu trabalho no Grupo Globo, para integrarem um novo quadro da emissora a partir da próxima semana.
Chamada CNN - Liberdade de Expressão, a nova atração estreia no dia 27 no jornal Novo Dia, que vai ar diariamente às 7h, e no Visão CNN, das 13h.
Segundo a emissora, Garcia e Rezende farão suas participações de forma individual, cada um em seu horário específico, respondendo a perguntas dos âncoras e apresentando suas análises e opiniões sobre temas atuais dos noticiários.

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Garcia trabalhou por mais 30 anos da Globo como apresentador e comentarista, tendo deixado a emissora em 2018. Já Rezende trabalhou por mais de 20 anos na CBN, rede de rádio do Grupo Globo, e quase 15 anos na GloboNews.
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