Alexandre Garcia e Sidney Rezende são contratados pela CNN

A CNN Brasil confirmou, nesta segunda-feira (20), a contratação de Alexandre Garcia, 79, e Sidney Rezende, 61, que ficaram conhecidos por seu trabalho no Grupo Globo, para integrarem um novo quadro da emissora a partir da próxima semana.
Chamada CNN - Liberdade de Expressão, a nova atração estreia no dia 27 no jornal Novo Dia, que vai ar diariamente às 7h, e no Visão CNN, das 13h.
Segundo a emissora, Garcia e Rezende farão suas participações de forma individual, cada um em seu horário específico, respondendo a perguntas dos âncoras e apresentando suas análises e opiniões sobre temas atuais dos noticiários.
Garcia trabalhou por mais 30 anos da Globo como apresentador e comentarista, tendo deixado a emissora em 2018. Já Rezende trabalhou por mais de 20 anos na CBN, rede de rádio do Grupo Globo, e quase 15 anos na GloboNews.