Alexandre Garcia e Sidney Rezende são contratados pela CNN

O jornalista Alexandre Garcia Crédito: Reprodução/Instagram @alexandregarcia.br

A CNN Brasil confirmou, nesta segunda-feira (20), a contratação de Alexandre Garcia , 79, e Sidney Rezende, 61, que ficaram conhecidos por seu trabalho no Grupo Globo , para integrarem um novo quadro da emissora a partir da próxima semana.

Chamada CNN - Liberdade de Expressão, a nova atração estreia no dia 27 no jornal Novo Dia, que vai ar diariamente às 7h, e no Visão CNN, das 13h.

Segundo a emissora, Garcia e Rezende farão suas participações de forma individual, cada um em seu horário específico, respondendo a perguntas dos âncoras e apresentando suas análises e opiniões sobre temas atuais dos noticiários.