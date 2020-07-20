Vídeo: apresentadora de TV perde dente ao vivo na Ucrânia

A âncora decidiu compartilhar o vídeo do momento na web e contou como tudo aconteceu.

"Sim, eu realmente perdi parte do meu dente da frente hoje durante a transmissão ao vivo da TSN. Esta é provavelmente a minha experiência mais curiosa em 20 anos como apresentadora. A transmissão ao vivo é maravilhosa porque é sempre imprevisível", escreveu.