Vídeo: apresentadora de TV perde dente ao vivo na Ucrânia

Uma jornalista ucraniana se viu em uma saia justa daquelas na última semana. Durante uma transmissão ao vivo, Marichka Padalko perdeu o dente da frente ao ler notícias sobre a pandemia do coronavírus. Tranquilamente, ela recolheu o dente com a mão e seguiu com a leitura, pensando que a situação passaria despercebida.
A âncora decidiu compartilhar o vídeo do momento na web e contou como tudo aconteceu.
"Sim, eu realmente perdi parte do meu dente da frente hoje durante a transmissão ao vivo da TSN. Esta é provavelmente a minha experiência mais curiosa em 20 anos como apresentadora. A transmissão ao vivo é maravilhosa porque é sempre imprevisível", escreveu.