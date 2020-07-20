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Vídeo: apresentadora de TV perde dente ao vivo na Ucrânia

Marichka Padalko passou por uma situação para lá de delicada ao ter que segurar o próprio dente ao vivo em TV da Ucrãnia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 08:33

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 08:33

A jornalista Marichka Padalko
A jornalista Marichka Padalko Crédito: Reprodução/Instagram @marichkapadalko
Uma jornalista ucraniana se viu em uma saia justa daquelas na última semana. Durante uma transmissão ao vivo, Marichka Padalko perdeu o dente da frente ao ler notícias sobre a pandemia do coronavírus. Tranquilamente, ela recolheu o dente com a mão e seguiu com a leitura, pensando que a situação passaria despercebida. 
A âncora decidiu compartilhar o vídeo do momento na web e contou como tudo aconteceu. 

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"Sim, eu realmente perdi parte do meu dente da frente hoje durante a transmissão ao vivo da TSN. Esta é provavelmente a minha experiência mais curiosa em 20 anos como apresentadora. A transmissão ao vivo é maravilhosa porque é sempre imprevisível", escreveu. 
Ver essa foto no Instagram

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