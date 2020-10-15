Bruno Gissoni deixa a Globo após dez anos

O ator Bruno Gissoni Crédito: Renato Rocha Miranda/TV Globo

O ator Bruno Gissoni, 33, é mais um dos famosos a deixar a Globo, após dez anos. Ele mesmo confirmou que seu contrato fixo com a emissora, que termina em novembro, não será renovado. "Agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa", afirmou ele ao canal Rap 77, no YouTube.

A saída de Gissoni faz parte das "novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos", que já levaram à dispensa de outros nomes, inclusive do primeiro escalão da emissora, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.

"Meu contrato acaba agora em novembro depois de dez anos. Mas é muito por causa de uma modificação do mercado. Eu tinha um contrato fixo, durante dez anos, e agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa. Mas a gente fica mais livre para escolher outras coisas também", afirmou ele.

Gissoni começou sua carreira de ator na Record, em 2006, na novela infantojuvenil "Alta Estação". Sua estreia na Globo foi na 18ª temporada de "Malhação", em 2010, e seu último trabalho foi uma participação em "A Dona do Pedaço" (2019). Atualmente, ele está na reprise de "Flor do Caribe (2013).