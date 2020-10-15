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Bruno Gissoni deixa a Globo após dez anos

Ator é mais um dos vários que perderam contrato fixo com a emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 18:10

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 18:10

O ator Bruno Gissoni
O ator Bruno Gissoni Crédito: Renato Rocha Miranda/TV Globo
O ator Bruno Gissoni, 33, é mais um dos famosos a deixar a Globo, após dez anos. Ele mesmo confirmou que seu contrato fixo com a emissora, que termina em novembro, não será renovado. "Agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa", afirmou ele ao canal Rap 77, no YouTube.
A saída de Gissoni faz parte das "novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos", que já levaram à dispensa de outros nomes, inclusive do primeiro escalão da emissora, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.
"Meu contrato acaba agora em novembro depois de dez anos. Mas é muito por causa de uma modificação do mercado. Eu tinha um contrato fixo, durante dez anos, e agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa. Mas a gente fica mais livre para escolher outras coisas também", afirmou ele.

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Gissoni começou sua carreira de ator na Record, em 2006, na novela infantojuvenil "Alta Estação". Sua estreia na Globo foi na 18ª temporada de "Malhação", em 2010, e seu último trabalho foi uma participação em "A Dona do Pedaço" (2019). Atualmente, ele está na reprise de "Flor do Caribe (2013).
O ator está passando a pandemia do coronavírus em Minas, onde está construindo uma casa. A realização de um sonho, segundo ele, que é casado com a atriz Yanna Lavigne, 30, e é pai da pequena Madalena, de 3 anos.

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