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Medo da Covid-19

Globo cancela especial de fim de ano com Roberto Carlos

Emissora decidiu exibir de novo o 'Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém', feito em 2011
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 09:48

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 09:48

O cantor Roberto Carlos
O cantor Roberto Carlos Crédito: Caio Girardi/Reprodução/Instagram @robertocarlosoficial
Pelo segundo ano seguido, Roberto Carlos não vai gravar um especial de fim de ano na Globo. Agora, pela pandemia do coronavírus, a emissora decidiu não produzir o show e vai reprisar o especial feito em 2011, o "Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém". As gravações na Terra Santa vão ao ar na televisão no dia 22 de dezembro. 
O especial foi feito em 3D com direção artística de Jayme Monjardim. Depois de exibido na Globo, a filmagem foi para as telonas de cinema no ano passado e terá sua primeira reexibição na TV neste ano desde quando foi ao ar na data de lançamento. 

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Em comunicado da Globo enviado à Quem, a emissora justifica que "em função da pandemia, o formato possível seria live dos estúdios do cantor, o que a emissora já exibiu duas vezes este ano, por isso optou-se por ofertar ao público esse show emocionante". 

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