Globo cancela especial de fim de ano com Roberto Carlos

Pelo segundo ano seguido, Roberto Carlos não vai gravar um especial de fim de ano na Globo. Agora, pela pandemia do coronavírus, a emissora decidiu não produzir o show e vai reprisar o especial feito em 2011, o "Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém". As gravações na Terra Santa vão ao ar na televisão no dia 22 de dezembro.
O especial foi feito em 3D com direção artística de Jayme Monjardim. Depois de exibido na Globo, a filmagem foi para as telonas de cinema no ano passado e terá sua primeira reexibição na TV neste ano desde quando foi ao ar na data de lançamento.
Em comunicado da Globo enviado à Quem, a emissora justifica que "em função da pandemia, o formato possível seria live dos estúdios do cantor, o que a emissora já exibiu duas vezes este ano, por isso optou-se por ofertar ao público esse show emocionante".