Filho mais velho de Zidane deve jogar no atual campeão de Marrocos, revela Roberto Carlos

Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, está muito perto de atuar no Wydad Casablanca, de Marrocos. E quem fez o anúncio foi o ex-jogador da seleção brasileira Roberto Carlos, que agencia a carreira do meia-atacante de 25 anos.- Oi, presidente (Said) Naciri! É um grande prazer falar com você. Espero que possamos fechar negócio com o Enzo Zidane, seu time é muito grande em Casablanca. Vamos, Wydad! - disse o lateral, que ainda brincou ao dizer que não fala muito bem o inglês. Embora a imprensa marroquina trate o negócio como certo após o anúncio de Roberto Carlos, o jogador ainda não foi anunciado oficialmente no Wydad, que é o atual campeão nacional.