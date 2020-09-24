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Filho mais velho de Zidane deve jogar no atual campeão de Marrocos, revela Roberto Carlos

Ex-lateral, que é o empresário de Enzo Zidane, jogador de 25 anos, grava vídeo destinado a Said Naciri, presidente do Wydad Casablanca...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 14:53

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 14:53
Crédito: Reprodução/Internet
Enzo Zidane, filho de Zinedine Zidane, está muito perto de atuar no Wydad Casablanca, de Marrocos. E quem fez o anúncio foi o ex-jogador da seleção brasileira Roberto Carlos, que agencia a carreira do meia-atacante de 25 anos.- Oi, presidente (Said) Naciri! É um grande prazer falar com você. Espero que possamos fechar negócio com o Enzo Zidane, seu time é muito grande em Casablanca. Vamos, Wydad! - disse o lateral, que ainda brincou ao dizer que não fala muito bem o inglês. Embora a imprensa marroquina trate o negócio como certo após o anúncio de Roberto Carlos, o jogador ainda não foi anunciado oficialmente no Wydad, que é o atual campeão nacional.
Formado na base do Real Madrid, Enzo rodou muito desde que deixou o clube, em 2017. Desde então, o meia passou por Alavés, Lausanne (Suíça), Rayo Majadahonda, Desportivo Aves (Portugal) e Almería, seu último clube antes de ficar livre no mercado.

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