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Foto: rainha Elizabeth e príncipe Philip fazem 73 anos de casados

Monarcas posaram para foto lendo cartões enviados pelos bisnetos no Oak Room, no Castelo de Windsor. Elizabeth II e Philip fazem aniversário de casamento nesta sexta (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 10:21

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 10:21

A rainha Elizabeth II e o marido, o príncipe Philip, posam no Oak Room do Castelo de Windsor para celebrar 73 anos de casamento em novembro de 2020
A rainha Elizabeth II e o marido, o príncipe Philip, posam no Oak Room do Castelo de Windsor para celebrar 73 anos de casamento em novembro de 2020 Crédito: Chris Jackson/Reprodução/Instagram @theroyalfamily
Palácio de Buckingham divulgou nesta quinta (19) uma foto inédita da rainha Elizabeth II, de 94 anos, com o marido, o príncipe Philip, de 99 anos. O clique foi feito em comemoração aos 73 anos de casamento dos dois, que são completados nesta sexta (20). 
Sorridente, o casal surge em um sofá vendo cartões enviados pelos bisnetos George, Louis e Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton
"Esta nova imagem foi lançada para marcar o 73º aniversário de casamento da Rainha e do Duque de Edimburgo amanhã. Na fotografia, Sua Majestade e Sua Alteza Real são vistos olhando para um cartão de aniversário feito pelo Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, ao lado de outros cartões e cartas enviadas por simpatizantes", legendou o administrador do perfil da Família Real no Instagram. 

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A foto foi tirada no início desta semana no Oak Room, um dos cômodos do Castelo de Windsor

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