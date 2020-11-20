Foto: rainha Elizabeth e príncipe Philip fazem 73 anos de casados

A rainha Elizabeth II e o marido, o príncipe Philip, posam no Oak Room do Castelo de Windsor para celebrar 73 anos de casamento em novembro de 2020

"Esta nova imagem foi lançada para marcar o 73º aniversário de casamento da Rainha e do Duque de Edimburgo amanhã. Na fotografia, Sua Majestade e Sua Alteza Real são vistos olhando para um cartão de aniversário feito pelo Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, ao lado de outros cartões e cartas enviadas por simpatizantes", legendou o administrador do perfil da Família Real no Instagram.