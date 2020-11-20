Foto: rainha Elizabeth e príncipe Philip fazem 73 anos de casados

O Palácio de Buckingham divulgou nesta quinta (19) uma foto inédita da rainha Elizabeth II, de 94 anos, com o marido, o príncipe Philip, de 99 anos. O clique foi feito em comemoração aos 73 anos de casamento dos dois, que são completados nesta sexta (20).
Sorridente, o casal surge em um sofá vendo cartões enviados pelos bisnetos George, Louis e Charlotte, filhos do príncipe William e de Kate Middleton.
"Esta nova imagem foi lançada para marcar o 73º aniversário de casamento da Rainha e do Duque de Edimburgo amanhã. Na fotografia, Sua Majestade e Sua Alteza Real são vistos olhando para um cartão de aniversário feito pelo Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis, ao lado de outros cartões e cartas enviadas por simpatizantes", legendou o administrador do perfil da Família Real no Instagram.
A foto foi tirada no início desta semana no Oak Room, um dos cômodos do Castelo de Windsor.