'A Fazenda 12': Mirella é eliminada e web reage: 'Vem, Biel'

Acabou o jogo para Mirella. A MC foi eliminada na noite desta quinta (19) de A Fazenda 12 com 29,44% dos votos na roça que disputou com Mateus Carrieri e Stéfani Bays.
A primeira que foi salva foi Sté. Na sequência, Marcos Mion anunciou que quem continuava no jogo era Carrieri. Com cara de surpreso, o ator só conseguiu levantar para dar um abraço na colega de confinamento visivelmente surpreso.
Na web, internautas ficaram surpresos com a eliminação da cantora, mas outros também celebraram o resultado da eliminação. "Chocado que a Mirella saiu", disse um. Outro observou: "Mirella saiu da Fazenda. Agora paro de acompanhar". Outro seguidor ainda finalizou: "Vi agora que a Mirella saiu da Fazenda. Deus, obrigado, vem Biel".